La Feria del Ahorro de Godoy Cruz acompaña la vuelta a clases con promociones imperdibles
La propuesta de Godoy Cruz suma ofertas en útiles, alimentos y artículos de limpieza para acompañar el inicio del ciclo lectivo.
La Feria del Ahorro de Godoy Cruz acompaña la vuelta a clases con ofertas para grandes y chicos, sumando esta semana promociones en pescados y mariscos, además de kits escolares para primaria y secundaria. Como es costumbre, el martes 10 y el viernes 13, la Plaza Departamental será el punto de encuentro para los vecinos.
La iniciativa municipal ofrece precios accesibles y promociones imperdibles, pensadas para acompañar la economía familiar. Los martes y viernes, la feria funciona de 9 a 14 en la plaza departamental, mientras que los miércoles recorre distintos puntos del departamento; por ejemplo, esta semana estará en la puerta del Hospital El Carmen.
Además, este martes y viernes habrá un promo especial de "Vuelta a Clases", que permitirá a las familias conseguir útiles y artículos escolares sin que el presupuesto se les dispare.
Promociones especiales para la vuelta a clases
El objetivo de este mercado itinerante es facilitar el acceso a productos de consumo diario, al tiempo que se fortalece el vínculo entre el sector público y privado. En esta nueva edición, se suman empresas como Altamar, Granja Zulueta y Sosa Carnes Premium, que se incorporan a los proveedores habituales.
De esta forma, se completa una gran oferta que incluye fiambrería, huevos, panadería, pescadería, pollería, carnicería, almacén, productos de limpieza, frutas y verduras, miel, aceite y frutos secos, todos a valores promocionales y con calidad garantizada.
Impulso a la economía local y al consumo saludable
Además de ser una importante alianza público-privada, estos acuerdos con empresas locales permiten bajar costos al eliminar intermediarios. Esto fomenta la economía del departamento, ya que el dinero circula dentro de Godoy Cruz, apoyando a productores y comerciantes de la zona y fortaleciendo el empleo local.
Por otra parte, la feria incentiva el consumo de productos que no suelen estar en la canasta habitual, como pescados y mariscos, protagonistas de esta semana, y facilita el acceso a alimentos de calidad —como carnes premium o pescadería— que, de otro modo, resultan difíciles de alcanzar.