La Feria del Ahorro de Godoy Cruz acompaña la vuelta a clases con promociones imperdibles

La propuesta de Godoy Cruz suma ofertas en útiles, alimentos y artículos de limpieza para acompañar el inicio del ciclo lectivo.

La Feria del Ahorro de Godoy Cruz acompaña la vuelta a clases con ofertas para grandes y chicos, sumando esta semana promociones en pescados y mariscos, además de kits escolares para primaria y secundaria. Como es costumbre, el martes 10 y el viernes 13, la Plaza Departamental será el punto de encuentro para los vecinos.

La iniciativa municipal ofrece precios accesibles y promociones imperdibles, pensadas para acompañar la economía familiar. Los martes y viernes, la feria funciona de 9 a 14 en la plaza departamental, mientras que los miércoles recorre distintos puntos del departamento; por ejemplo, esta semana estará en la puerta del Hospital El Carmen.

Además, este martes y viernes habrá un promo especial de "Vuelta a Clases", que permitirá a las familias conseguir útiles y artículos escolares sin que el presupuesto se les dispare.

feria del ahorro1 Godoy Cruz impulsa la economía familiar con la Feria del Ahorro. Prensa Godoy Cruz Promociones especiales para la vuelta a clases El objetivo de este mercado itinerante es facilitar el acceso a productos de consumo diario, al tiempo que se fortalece el vínculo entre el sector público y privado. En esta nueva edición, se suman empresas como Altamar, Granja Zulueta y Sosa Carnes Premium, que se incorporan a los proveedores habituales.

De esta forma, se completa una gran oferta que incluye fiambrería, huevos, panadería, pescadería, pollería, carnicería, almacén, productos de limpieza, frutas y verduras, miel, aceite y frutos secos, todos a valores promocionales y con calidad garantizada.