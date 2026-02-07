Ulariaga, listo para el debut: resiliencia, trabajo y la ilusión de liderar el ataque de Godoy Cruz

Godoy Cruz transita la recta final de su preparación de cara al debut en la Primera Nacional , y uno de los nombres que empieza a tomar fuerza es el de Nahuel Ulariaga . El delantero puntano se muestra pleno desde lo físico, con confianza renovada y con serias chances de comenzar el torneo como referencia ofensiva del equipo.

“Nos estamos poniendo a punto, con muchas ganas de arrancar. Personalmente estoy muy contento de sentirme bien desde lo físico y agradecido por eso. Ahora esperamos el viernes para empezar de la mejor manera”, expresó el atacante, que llega al inicio del campeonato en un momento clave de su carrera.

Más allá de lo futbolístico, Ulariaga remarcó la importancia del regreso a la competencia y el vínculo con los hinchas del Tomba. “ Tenemos muchas ganas de volver a estar cerca de la gente. Extrañamos mucho ese ambiente de cancha . Queremos competir y volver a poner a Godoy Cruz donde se merece , ese es el gran objetivo”, afirmó.

El delantero entiende que el desafío es colectivo, pero también sabe que el rol del nueve será determinante en un torneo tan exigente como la Primera Nacional.

Ulariaga también destacó el trabajo del entrenador Mariano Toedli , a quien elogió tanto desde lo humano como desde lo profesional. “Es un fenómeno, una gran persona y un gran entrenador. Estamos aprendiendo mucho de él. Es un apasionado del fútbol y eso se nota. Estamos muy cómodos y contentos, y queremos arrancar de la mejor manera” , señaló. El clima interno y la convicción del cuerpo técnico aparecen como pilares en esta etapa de reconstrucción del equipo.

Nota a Nahuel Ulariaga en Titulares y Suplentes

Lesiones, regreso y un mensaje que trasciende

El camino de Ulariaga no fue sencillo. El delantero debió superar tres lesiones importantes, pero nunca bajó los brazos. “Trabajo todos los días para sentirme como estoy hoy. A veces uno no se da cuenta de todo lo que pasó, pero me lesioné más de una vez y siempre logré volver. Ese es el mensaje que me gusta transmitir: no hay nada más lindo que disfrutar el día a día y sentirse parte, más allá de si después el técnico decide ponerte o no. Somos unos privilegiados”, reflexionó.

El sostén fuera de la cancha

En ese proceso de recuperación, el apoyo familiar fue determinante. Ulariaga lleva ocho años en pareja con Carla, su compañera desde la escuela, y no dudó en reconocer su rol. “Ella y su familia fueron fundamentales para que yo siga de pie y luchando fuerte”, destacó.

Con confianza, respaldo y una nueva oportunidad por delante, Nahuel Ulariaga se prepara para un debut que puede marcar un punto de inflexión: volver a empezar, esta vez desde el lugar que siempre soñó, como el 9 de Godoy Cruz.