Godoy Cruz suma minutos ante San Martín y ajusta detalles antes del debut en la Primera Nacional

El Tomba visitará este jueves a San Martín de San Juan en un amistoso a puertas cerradas, en la recta final de la preparación.

Godoy Cruz vuelve a medirse con San Martín en San Juan Godoy Cruz continúa con la puesta a punto de cara al inicio de la Primera Nacional y este jueves tendrá una nueva prueba exigente. El equipo mendocino enfrentará a San Martín de San Juan en un encuentro amistoso que se disputará en el estadio Hilario Sánchez, a puertas cerradas.

Será el segundo cruce consecutivo entre ambos equipos en esta pretemporada, luego del ensayo que disputaron la semana pasada en Mendoza. Esta vez, el escenario será Concepción y el duelo aparece como una buena medida para que el Tomba siga aceitando su funcionamiento colectivo.

Últimos ajustes pensando en el arranque del ascenso El amistoso ante el Verdinegro asoma, en principio, como uno de los últimos partidos de preparación antes del debut oficial en la Primera Nacional. Por ese motivo, el cuerpo técnico aprovechará el encuentro para sacar conclusiones, evaluar variantes y comenzar a definir el once inicial.

Si bien el entrenador utilizará el compromiso para realizar pruebas y no “poner toda la carne en el asador”, puertas adentro ya se perfila una base pensando en el estreno del torneo.

Roberto Ramirez Roberto Ramírez se encamina como el arquero tombino para el debut. El once que empieza a tomar forma en Godoy Cruz En la mente del cuerpo técnico, este sería el equipo que comienza a perfilarse para el debut en la Primera Nacional, aunque seguramente mañana no pondrá toda la carne en el asador: