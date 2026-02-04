¿Otra reprogramación en la Primera Nacional? AFA habló y Mendoza ya palpita el arranque

En las últimas horas volvieron a circular versiones en redes sociales y programas deportivos que ponían en duda el inicio de la Primera Nacional. Sin embargo, desde la Asociación del Fútbol Argentino salieron a desactivar los rumores y confirmaron que no habrá una nueva reprogramación .

El ascenso del fútbol argentino se prepara para comenzar en un calendario ajustado, condicionado por la planificación rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, AFA ya había anunciado días atrás que la Fecha 1 se disputará entre el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero .

Ante las consultas de los hinchas, desde MDZ nos comunicamos directamente con la casa madre del fútbol argentino. La respuesta desde calle Viamonte fue clara y contundente:

“Sigue para el fin de semana del 14 y 15 de febrero”.

Más allá de la confirmación oficial, el principal motivo que alimentó los rumores de una nueva reprogramación tiene que ver con una cuestión clave: todavía no está firmado el acuerdo por los derechos de imagen y televisación de las categorías del ascenso , incluida la Primera Nacional.

En este escenario, aparecen dos alternativas posibles. Una de ellas es que las primeras fechas se disputen sin televisación, una opción que no termina de convencer a clubes ni a sponsors. La otra posibilidad, más extrema, es que el torneo se postergue hasta marzo, lo que representaría un verdadero trastorno en la planificación general.

Esto último generaría un fuerte impacto teniendo en cuenta el ajustado calendario por el Mundial que se disputará a mitad de año, lo que obligaría a comprimir aún más las fechas de competencia.

Mendoza empieza a palpitar el debut de sus equipos

Con la confirmación oficial, el foco se traslada al fútbol mendocino. Godoy Cruz tendría su estreno el viernes 13, en casa contra Ciudad Bolivar mientras que Deportivo Maipú debutaría el sábado 14, de visitante en Carlos Casares ante Agropecuario, en un fin de semana que marcará el regreso de la competencia oficial en el ascenso.

Ambos equipos atraviesan la etapa final de la preparación y se alistan para un torneo largo y exigente, donde cada punto será clave en la pelea por los puestos de privilegio.

todtli1 Mariano Toedtli, DT de Godoy Cruz, elegido para guiar la operación retorno. Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz, Maipú y el formato de la Primera Nacional

El certamen mantendrá el mismo formato de disputa que la temporada anterior. Participarán 36 equipos, divididos en dos zonas, que jugarán dos fases de todos contra todos (ida y vuelta) más una fecha interzonal, alcanzando un total de 34 jornadas.

Los dos primeros de cada zona disputarán una final por el primer ascenso a Primera División, mientras que el segundo boleto se definirá a través del Reducido, que jugarán los equipos ubicados del segundo al octavo puesto, con octavos de final, cuartos, semifinales y final.

La final por el primer ascenso será a partido único en estadio neutral y, en caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario.



Por ahora, AFA sostiene el calendario anunciado, aunque el escenario sigue abierto. Habrá que ver con qué termina sorprendiendo el ente madre del fútbol argentino.





