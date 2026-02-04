Primera Nacional|
Godoy Cruz suma minutos ante San Martín y ajusta detalles antes del debut en la Primera Nacional
El Tomba visitará este jueves a San Martín de San Juan en un amistoso a puertas cerradas, en la recta final de la preparación.
Godoy Cruz vuelve a medirse con San Martín en San Juan
Godoy Cruz continúa con la puesta a punto de cara al inicio de la Primera Nacional y este jueves tendrá una nueva prueba exigente. El equipo mendocino enfrentará a San Martín de San Juan en un encuentro amistoso que se disputará en el estadio Hilario Sánchez, a puertas cerradas.
Será el segundo cruce consecutivo entre ambos equipos en esta pretemporada, luego del ensayo que disputaron la semana pasada en Mendoza. Esta vez, el escenario será Concepción y el duelo aparece como una buena medida para que el Tomba siga aceitando su funcionamiento colectivo.
Últimos ajustes pensando en el arranque del ascenso
El amistoso ante el Verdinegro asoma, en principio, como uno de los últimos partidos de preparación antes del debut oficial en la Primera Nacional. Por ese motivo, el cuerpo técnico aprovechará el encuentro para sacar conclusiones, evaluar variantes y comenzar a definir el once inicial.
Si bien el entrenador utilizará el compromiso para realizar pruebas y no “poner toda la carne en el asador”, puertas adentro ya se perfila una base pensando en el estreno del torneo.
El once que empieza a tomar forma en Godoy Cruz
En la mente del cuerpo técnico, este sería el equipo que comienza a perfilarse para el debut en la Primera Nacional, aunque seguramente mañana no pondrá toda la carne en el asador:
Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi ó Nahuel Brunet y Juan Morán; Roberto Fernández, Vicente Poggi, Juan Andrada; Mariano Santiago, Matías Ramírez y Nahuel Ulariaga.
El amistoso en San Juan servirá para confirmar sensaciones y ajustar detalles futbolísticos.
La Primera Nacional, con dudas pero sin confirmaciones
Mientras Godoy Cruz sigue enfocado en la preparación, en el entorno del ascenso persisten algunas dudas respecto al inicio del torneo. En las últimas horas circularon rumores sobre un posible cambio de fecha, con la chance de que el certamen no comience el 15 sino el 21.
Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de AFA. Por ahora, en el mundo Tomba el mensaje es claro: seguir trabajando, sumar rodaje y llegar de la mejor manera al inicio de la competencia.