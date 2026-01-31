Un incendio en una carpintería generó alarma en Godoy Cruz

En el incendio trabajaron bomberos del Cuartel Central y de Godoy Cruz. Las llamas consumieron el aserradero. No hubo víctimas.

Bomberos del la Policía de Mendoza

El incendio comenzó en un galpón.

Esta mañana parte de una carpintería se consumió por las llamas. En el incendio trabajaron bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza y de Godoy Cruz. No se registraron víctimas fatales y por el momento, se desconoce el origen del fuego.

Incendio godoy Cruz El galpón servía para acopiar maderas y viruta. Bomberos del la Policía de Mendoza Un incendio en Godoy Cruz Según la información de los bomberos, el incendio ae produjo en un galpón donde está el aserradero de la carpintería. En el galpón se acopiaba madera y viruta, ambos elementos altamente inflamables.

Ante la presencia de llamas y humo, los testigos del incendio llamaron al 911 y los bomberos se movilizaron con velocidad por lo que pudieron sofocar el fuego rápidamente.

El reporte inicial indica que el fuego afectó una cuarta parte del galpón y que no avanzó sobre el salón comercial o las casas vecinas.

Incendio en godoy cruz En el lugar trabajaron bomberos del Cuartel Celtral y Godoy Cruz. Bomberos del la Policía de Mendoza Una reconocida carpintería La carpintería afectada por el incendio es Maderas & Aluminios y está ubicada sobre la calle Joaquín V. González entre General Paz y Estrada de Godoy Cruz.