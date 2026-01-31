Un incendio en una carpintería generó alarma en Godoy Cruz
En el incendio trabajaron bomberos del Cuartel Central y de Godoy Cruz. Las llamas consumieron el aserradero. No hubo víctimas.
Esta mañana parte de una carpintería se consumió por las llamas. En el incendio trabajaron bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza y de Godoy Cruz. No se registraron víctimas fatales y por el momento, se desconoce el origen del fuego.
Un incendio en Godoy Cruz
Según la información de los bomberos, el incendio ae produjo en un galpón donde está el aserradero de la carpintería. En el galpón se acopiaba madera y viruta, ambos elementos altamente inflamables.
Ante la presencia de llamas y humo, los testigos del incendio llamaron al 911 y los bomberos se movilizaron con velocidad por lo que pudieron sofocar el fuego rápidamente.
El reporte inicial indica que el fuego afectó una cuarta parte del galpón y que no avanzó sobre el salón comercial o las casas vecinas.
Una reconocida carpintería
La carpintería afectada por el incendio es Maderas & Aluminios y está ubicada sobre la calle Joaquín V. González entre General Paz y Estrada de Godoy Cruz.
Según su página oficial, es una empresa especializada en todo lo relacionado con servicios de carpintería y fabrican aberturas a medida de productos de madera y aluminio.
Sobre la calle está el salón de ventas donde se exhiben los muebles que fabrican y en la parte trasera están el taller y el galpón que tiene acceso por un portón lateral.