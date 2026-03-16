Los dos problemas que tenía el casino de San Martín antes del incendio

Ardió y quedó inutilizado el anexo del casino de Mendoza que funciona en el complejo Tótem Boulevard de San Martín. El incendio fue miércoles 11 de marzo pasado. Ese mismo día, el grupo empresario Kristich, que es el concesionario, había reconocido una deuda con ATM (Administración Tributaria Mendoza) y pagado salarios adeudados a los 60 trabajadores que debían cobrar.

La Justicia está determinando las causas del incendio que fue atroz. Pero por otro lado, hay una cronología de hechos ocurridos breviamente que simplemente se dieron antes de que se prendiera fuego el sitio de juegos y que está vinculado a los problemas que arrastraba el casino.

Nadie sabe si podrá volver a funcionar. Por parte del Instituto de Juegos y Casinos habrá silencio público hasta que se conozca la magnitud de los hechos, informaron a MDZ.

La empresa Fuentemayor, que es de Kirstich, tenía una deuda con ATM. Desde esa repartición se lo reconocieron a MDZ. Según fuentes ligadas a la actividad, había presentado declaraciones juradas que no coincidían con la recaudación y es por eso que la agencia recaudadora de impuestos del Estado provincial decidió multarlos.

El concesionario del casino presentó una revocatoria -un pedido de anulación- de esa multa que era muy elevada pero ATM siguió adelante. El mismo 11 de marzo a la mañana, es decir horas antes del incendio, finalmente el grupo Kristich aceptó que debía pagar y presentó un plan de pago.

Desde el ente recaudador aseguran que se trata de algo que venían trabajando con el grupo empresario y que está totalmente comprometido a pagar la deuda que aún no se conoce oficialmente el monto. Es decir que se trató de un proceso, que si bien se concretó el mismo día del incendio, venía dándose en el tiempo.

El pago de los salarios adeudados

Fue a ATM e hizo un plan de pago pero además, el grupo Kristich pagó entre el 10 y el 11 de marzo, los salarios del mes de febrero de sus trabajadores. Es decir, horas antes del siniestro.

El casino del Este tiene a su cargo 110 agentes, 50 estatales y 60 que son trabajadores del privado. Los 50 estatales, como el resto de los empleados públicos de Mendoza, cobraron sus salarios el día 28 de febrero. En cambio los 60 que dependen de Kristich lo hicieron entre el 10 al mediodía y el 11 de marzo, es decir horas antes de que se incendiara el casino.

A varios trabajadores estatales - que dependen del Instituto de Juegos y Casinos- ya les llegaron telegramas que deben presentarse en el casino de Mendoza que queda en Godoy Cruz. El órgano estatal tuvo una reunión con los trabajadores este lunes 16 a la mañana y les aseguró la fuente de trabajo, aunque está en duda qué pasará con algunos adicionales que cobran como por ejemplo las horas que hacen de noche o quienes son cajeros si cambian de función. De todas maneras, el gremio insistirá con un mecanismo para asegurar la fuente laboral y mecanismos para continuar con los ítems.

El asunto más complicado claro está, serán los trabajadores privados, que son 60. La ley dice que por un hecho de fuerza mayor no imputable al empleador, como fue el incendio, se pueden suspender a los trabajadores y los mismos dejar de prestar el servicio. Pasado el mes, pueden ser echados y les deben pagar una indemnización por una causa de fuerza mayor.

Las causas del silencio sobre el casino

No ha existido ni conferencia de prensa ni tampoco una comunicación oficial por parte de las autoridades del Instituto de Juegos y Casinos que llegaron apenas ocurrió el hecho al lugar en San Martín. Sin embargo se negaron a hablar con la prensa y durante estos días han mantenido la decisión.

Informaron a este diario que lo harán, una vez que se conozca la magnitud del hecho.