La Legislatura había reclamado por las deudas del casino que se incendió

En la Legislatura , distintos miembros de la oposición, días previos al incendio que consumió el casino del Este el miércoles 11, habían presentado pedidos de informes sobre la situación impositiva de su espacio porque habían trascendido supuestas deudas con ATM, que serían montos millonarios adeudados al organismo tributario de la provincia.

El senador Félix González, quien pertenece al kirchnerismo, presentó dos proyectos. En uno de ellos, solicita al Poder Ejecutivo, a través de Administración Tributaria Mendoza (ATM), que informe si las empresas concesionarios del Servicio Integral del del Servicio Integral del Anexo Este del Casino de Mendoza, ubicado en el departamento de San Martín, tienen deudas impositivas con el Gobierno de Mendoza.

"En caso de ser afirmativo, detallar el concepto, monto total adeudado, estado actual de la gestión de cobro y si se ha notificado al Instituto Provincial de Juegos y Casinos respecto a esta situación", termina su proyecto el legislador, que presentó este informe el 3 de marzo pasado, o sea hace días.

Lo mismo hizo el diputado provincial Jorge Difonso. El viernes pasado, presentó junto a Rolando Scanio una iniciativa de las deudas del casino en general. "Solicitar a A.T.M. (Administración Tributaria Mendoza), un informe detallado sobre las deudas impositivas originadas por las empresas que operan las salas de juegos en la provincia de Mendoza de gestión privada, detallando sobre las mismas la ubicación, el concepto, monto adeudado y estado actual de la gestión de cobro llevada adelante, en caso de corresponder.

En los pasillos de la Casa de Las Leyes, surgieron dudas sobre la situación del casino del Este. Transcendió que tenía deudas millonarias con el Estado provincial e incluso que había multas de parte de ATM.

MDZ consultó al organismo sobre este tema y admitieron que habían deudas y que la empresa presentó un plan de pago pero no dieron los montos a este diario.

González argumentó la situación que al concesionario del casino le otorgaron una licitación en 2021. En marzo de ese año, a través de la Resolución Nº 159/2021 del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, se llamó a licitación pública para el anexo del Casino de Mendoza de la zona Este y bajo la Resolución 369/21, se procedía la adjudicación de dicha Licitación Pública.

"A raíz de informaciones periodísticas que indican la existencia de una importante deuda tributaria por parte de los concesionarios, resulta indispensable para esta Honorable Cámara conocer a fondo cuáles fueron las condiciones exactas bajo las cuales se otorgó esta concesión". reclamó.

Además expresó en el proyecto: "Por ello, considero necesario requerir la documentación que rige el vínculo contractual entre el Estado el concesionario, para evaluar responsabilidades y posibles incumplimientos. Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto".

Difonso, por su parte, advirtió en los fundamentos de su iniciativa: "Pero en estos tiempos de difícil economía en nuestra provincia, la concurrencia a dichas salas ha ido menguando, y así se observa que durante los días lunes a jueves el movimiento es escaso y el fin de semana es cuando se ve más afluencia de público. Esta situación evidencia la problemática económica que rige en nuestra provincia y país, esta actividad no es la excepción, pero enciende luces de alerta por la situación laboral de quienes trabajan directa e indirectamente en estas empresas, o sea, no solo el personal propio del Casino, sino también personal de seguridad, de monitoreo, personal gastronómico que perderían su fuente laboral. A través del presente proyecto, se hace necesario contar con información de la situación de estas empresas, especialmente en la parte impositiva ante nuestro organismo recaudador ATM, por cuanto su nivel de endeudamiento puede inferir posteriores problemas por posibles cierres de dichas empresas".

Un reclamo de la Legislatura de hace un año sobre el casino y su hotel

El legislador González también había pedido respuestas sobre el hotel que en la concesión del casino se comprometió a hacer el operario. Cuestionó que mientras pedía prorroga para hacer el hotel en el Casino del Este, el mismo operador privado, terminó el Fuente Mayor de la Terminal. Ahora, ya está listo y no sufrió el incendio.

De hecho, el senador presentó una denuncia por este pedido de prórroga contra los ex funcionarios que podrían haber estado involucrados en posibles irregularidades. El planteo fue que si el operario privado presentó un pedido de prórroga por razones ajenas a él, como que no podía conseguir materiales para construir el hotel del Este- , por qué mientras tanto lo hizo el de la terminal.