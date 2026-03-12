Axel Kicillof le dice "no" a la desregulación de la VTV del Gobierno de Javier Milei

El rechazo del gobierno provincial a las modificaciones del sistema de la VTV , deja a los bonaerenses en el medio de una "disputa de modelos". Mientras el Gobierno nacional, con el argumento de "simplificar la vida de los argentinos", propone extender plazos, habilitar más lugares y facilitar los procesos administrativos del trámite, la administración Kicillof resiste a los cambios dejando todo como esta.

Fuentes consultadas por MDZ afirmaron que "no están en estudio las modificaciones impulsadas por Milei a la VTV. En medio de las desinversiones que hace el Gobierno (nacional) en las rutas que atraviesan el país, es muy necesario mantener el funcionamiento de la VTV en los mismos estándares que lo venimos haciendo en la Provincia".

Jubilados con la mínima en la provincia de Buenos Aires, de aprobarse un proyecto, dejarían de pagar la VTV. Foto: Archivo MDZ

Asimismo, indicaron que "sería muy riesgoso habilitar a cualquier taller a realizar los controles de la VTV , como pretenden Milei y Stuzenegger con esta regulación", remarcando que desde el Ministerio de Transporte bonaerense "se denunció ante la Justicia a más de 450 talleres ilegales que se dedicaban a la entrega de obleas truchas".

Cabe destacar que el 9 de marzo el Gobierno nacional reglamentó, mediante la publicación en el Boletín Oficial , las reformas a la reglamentación de la Ley de Tránsito 24.449. Con esta resolución, quedaron firmes el esquema que modificó la periodicidad de la revisión técnica vehicular y los cambios a las condiciones para el funcionamiento de los talleres.

Los puntos centrales del esquema vigente de la VTV nacional son: los vehículos 0KM deberán hacer la primera revisión técnica obligatoria a los cinco años de patentados; hasta los 10 años de antigüedad la VTV será cada dos años; y los vehículos que superen los 10 años de antigüedad deberán realizarla anualmente.

En cuanto a los centros habilitados para la Revisión Técnica Obligatoria, el Ejecutivo nacional estableció una apertura de talleres, habilitando a concesionarias y particulares que cumplan con los requisitos preestablecidos; y deshabilitó a las provincias a limitar la cantidad de talleres y a fijar los precios de las tarifas; favoreciendo de esta forma una libre competencia entre privados.

Desde el Estado nacional señalan que la mayoría de los siniestros viales se produce por factores humanos y no por fallas mecánicas, por lo que sostienen que aumentar la frecuencia de las inspecciones no necesariamente mejora la seguridad vial.

Cuanto cuesta hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires hacer la VTV de un auto, en cualquiera de los talleres habilitados, tiene un costo de $97.057, IVA incluido. La tarifa para vehículos pesados (de más de 2.500 Kg) es de $174.604,64. El cuadro tarifario de remolques y acoplados varía dependiendo de la categoría: livianos pagan $58.201,54 y pesados $87.302,33. En tanto hacer la VTV a las motos cuesta $38.801,03.

La multa por circular en territorio bonaerense sin VTV o con la oblea vencida tiene un costo de entre $568.800 y $1.896.000.