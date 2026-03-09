Cuánto cuesta hacer la VTV en CABA en marzo de 2026

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) continúa siendo un requisito obligatorio para circular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante marzo de 2026, los conductores deben prestar atención al costo del trámite, los plazos de vigencia y el calendario de vencimientos para evitar multas o sanciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, el valor vigente de la VTV para marzo de 2026 es:

Estos montos corresponden a la tarifa oficial del trámite y deben abonarse antes de asistir al turno en una planta verificadora habilitada.

En la capital argentina, la verificación técnica se exige cuando el vehículo cumple cuatro años desde su patentamiento o alcanza los 64.000 kilómetros , lo que ocurra primero.

Luego de la primera inspección, la frecuencia del trámite depende de la antigüedad y el kilometraje del vehículo:

Cada 24 meses: autos de hasta 7 años y menos de 80.000 km.

Cada 12 meses: vehículos con más de 7 años o más de 80.000 km.

La VTV consiste en una revisión técnica que evalúa distintos aspectos de seguridad y funcionamiento del vehículo, entre ellos:

Sistema de frenos y suspensión; dirección y estado mecánico general; luces y señalización y emisión de gases contaminantes

Si se detectan fallas leves, el vehículo puede quedar en estado “condicional” y el conductor tendrá un plazo para corregirlas y volver a presentarse sin costo adicional.

El sistema contempla algunas exenciones. En CABA, pueden acceder a la VTV gratuita:

Jubilados o pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

Personas con discapacidad con certificado correspondiente.

En ambos casos, el vehículo debe estar a nombre del beneficiario y cumplirse con los requisitos establecidos por la normativa.

Multas por circular sin VTV

Circular sin la verificación vigente es una infracción de tránsito. En la Ciudad de Buenos Aires, la multa puede superar los $319.000, dependiendo del tipo de falta.

Por este motivo, las autoridades recomiendan sacar turno con anticipación y realizar el control dentro del mes asignado según el número de patente