Ciudad de Mendoza intensifica en marzo tareas de arbolado, bacheo y limpieza en barrios del oeste

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el cronograma de trabajos programados para marzo, que incluye tareas de mantenimiento y mejoramiento del arbolado público, espacios verdes, calles y distintos sectores de barrios ubicados en la zona oeste del departamento.

Las intervenciones forman parte de las acciones periódicas de mantenimiento urbano que desarrolla el municipio para mejorar el estado del espacio público y garantizar condiciones adecuadas de higiene, circulación y seguridad para los vecinos.

Según se detalló, los operativos abarcarán tareas de poda, plantación, bacheo, desinfección, saneamiento y limpieza en distintos puntos de la Ciudad .

Entre las labores previstas en arbolado se encuentran tareas de tala en la Cuarta Sección y en la Sexta Sección, particularmente sobre calle Bolivia. También se realizarán trabajos de desrame en distintos sectores, entre ellos calle Las Heras —desde Chile hasta San Martín—, el barrio Sanidad, el colegio Maristas y la avenida Champagnat hasta la rotonda límite con el departamento de Las Heras.

Además, el cronograma incluye destoconado en puntos específicos y trabajos de plantación, que contemplan el arreglo de tutores en diferentes plazas y en calles como Entre Ríos y Corrientes. También se realizarán tareas de riego mediante camiones tanque en barrios del oeste y seccionales.

En materia de espacios verdes, el municipio llevará adelante operativos de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de la Ciudad. Estas tareas también incluirán la desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

Por otra parte, en la Unidad Central de Infraestructura Municipal (UCIM) se ejecutarán bases para contenedores, además de la colocación de un biodigestor y sanitarios destinados al personal.

Mejoras en Paseo Mosconi, Plaza Independencia y operativos sanitarios

Dentro de los trabajos de mejora del espacio público, el municipio realizará intervenciones en el Paseo Mosconi-Houssay, donde se colocarán cubresuelos y se incorporarán plantas nativas para fortalecer el entorno natural.

También se llevarán adelante tareas de mantenimiento en Plaza Independencia, que incluirán el mejoramiento de la isla de biodiversidad y acciones de desinfección.

En paralelo, se desarrollarán operativos de pulverización de verano en distintos sectores de la Ciudad. El 10 de marzo se trabajará en calles como Neuquén, Boulogne Sur Mer, Tabanera, Pasaje Las Glicinas y Roque Sáenz Peña. El 12 de marzo las tareas se realizarán en Lamadrid, Sargento Cabral, Paso de los Andes, Granaderos y E. Jofré. Finalmente, el 13 de marzo se intervendrán calles Montecaseros, J. F. Moreno, Entre Ríos y Salta.

A estas acciones se sumarán operativos de desinfección nocturna programados para el 10 de marzo en sectores como Perú, Pellegrini, El Parral, Coronel Plaza, Chile y Mazza. También se realizará un operativo MIP el mismo día en calle Aristóbulo del Valle.

En materia de saneamiento, hasta el 13 de marzo se concretarán tareas de desinsectación en dependencias municipales y domicilios de barrios del oeste, en el marco de las acciones de prevención del dengue.

Bacheo y operativos integrales de higiene urbana

El cronograma también contempla trabajos de bacheo en diferentes puntos de la Ciudad. El 10 de marzo se intervendrá en el barrio San Martín, en la manzana D casa 14. El 11 de marzo se realizarán tareas en calle J. F. Moreno al 1762 y 1750, mientras que el 12 de marzo se trabajará en la intersección de Los Fundadores y avenida Los Libertadores, en el barrio La Favorita.

El 13 de marzo las tareas continuarán en calle El Libertador (Raúl Alfonsín) al 1600, también en el barrio La Favorita, mientras que el 14 de marzo se prevén intervenciones en sectores a designar.

Asimismo, se realizarán otras tareas de bacheo en calles Dr. Favaloro, Schestakow, Dr. Carrillo y Jujuy, además de recorridos para atender reclamos registrados a través de redes sociales y mediante la aplicación municipal Muni Digital.

Por otro lado, hasta el 13 de marzo se desarrollarán operativos 360 de higiene urbana intensiva en el barrio La Favorita, específicamente en el sector comprendido entre calle Pablo Neruda y La Ripiera, y entre avenida Libertador y calle 20 de Junio. Allí se efectuarán tareas de limpieza de acequias, retiro de remanentes y escombros, barrido manual y mecánico de calles y desmalezado.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos de las zonas donde se realicen operativos de desinfección que mantengan puertas y ventanas cerradas durante las tareas, además de resguardar bebederos y comederos de mascotas.

Finalmente, se informó que los cronogramas podrán modificarse en caso de condiciones climáticas adversas, como viento o lluvia, o ante la necesidad de atender trabajos de urgencia. También se recordó que durante fines de semana y feriados se mantienen guardias para atender pedidos vinculados al arbolado y espacios verdes.