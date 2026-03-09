Por las tormentas del fin de semana sigue cortada la ruta 52 a Villavicencio

Las lluvias provocaron desprendimientos de rocas en la ruta 52 muy cerca del hotel de Villavicencio. El estado actual de las rutas en Mendoza.

El fin de semana se registraron abundantes lluvias en distintos puntos de la provincia. La zona de Villavicencio fue una de las más afectadas. Muy cerca del hotel se desprendieron rocas de gran tamaño y la ruta 52 sigue cortada hasta ahora.

ruta 52 La ruta 52 está intransitable por los desprendimientos de rocas durante el fin de semana. La ruta 52 a Villavicencio está cortada Las intensas precipitaciones del fin de semana se sintieron con mucha fuerza en Villavicencio y provocaron caída de rocas en la ruta 52. El tramo más afectado es la zona de los caracoles a solo un kilómetro del conocido hotel, según indicaron los bomberos voluntarios de montaña.

Por su parte, el tramo de la ruta 52 desde la Ciudad de Mendoza hasta Villavicencio está transitable con precaución.

Hotel Reserva Natural Villavicencio.jpg El resto de las rutas La ruta 7 está transitable pero las autoridades advirtieron que hay que manejar con precaución a la altura del kilómetro 1.105 porque hay polvo en suspensión porque hay depósitos de sedimentos de las lluvia.