"Sin humedales no existiríamos": alerta desde la Reserva Natural Villavicencio

La Reserva Natural Villavicencio reafirmó su rol de custodia activa de los humedales y de los ecosistemas asociados, al destacar su valor estratégico para la vida, el agua y la biodiversidad , en el marco del Día Mundial de los Humedales. Así lo expresó su directora, Silvina Giudici, en diálogo con MDZ Radio .

“Los humedales en realidad están muy cercanos a nosotros y de hecho tan conectados y tan relacionados que por ahí no entendemos que sin su existencia nosotros no podríamos vivir. Es decir, son fuente de vida”, afirmó. En ese sentido, recordó que en Mendoza existen “dos sitios Ramsar, la laguna de Llancanelo y también de Guanacache”, humedales “de gran importancia y que dieron origen a este oasis”.

Giudici advirtió sobre las consecuencias de la intervención humana sobre estos sistemas: “Nos encantó construir casas cerquita de todo lo verde y de la agüita y destrozamos el sistema del humedal”, y señaló que fenómenos como los aluviones registrados en Potrerillos y Las Vegas se vinculan a “estar construyendo encima de los humedales, encima de esos espacios naturales fuentes de vida”.

En el caso de Villavicencio , subrayó que la reserva alberga “más de 150 humedales altoandinos, vegas y mallines”, los cuales cumplen funciones clave: “Son grandes captadores de carbono, pero además también son reguladores de las lluvias, reguladores de todos los servicios ecosistémicos del agua misma”. Precisó que “uno va caminando por esta montaña maravillosa que tenemos y de repente uno ve una vegetación más verde, diferente, y se da cuenta que de ahí está surgiendo naturalmente agua”.

Consultada por el valor diferencial de la reserva, Giudici explicó que “lo que destaca Villavicencio es que justamente es un conjunto de humedales, más de 150 humedales, de ellos 42 cumplen con los criterios Ramsar”, y remarcó que se trata de “un área que ya está protegida”, con declaración oficial desde el año 2000. Además, resaltó su ubicación en una zona de transición ecológica única: “Es la zona de transición entre el monte, el cardonal y la puna, una puna que es el último relicto de puna de la Argentina”.

La directora también puso el foco en la biodiversidad: “Estamos hablando desde el gran puna, el puma, el guanaco, el cóndor y toda la vegetación asociada a eso”, y confirmó que en la reserva se registra “una biodiversidad maravillosa propia de nuestro entorno”, con cerca de 500 especies de flora y fauna.

Sobre el contexto de crisis hídrica, fue contundente: “No existiríamos sin los humedales, así de corto. Está todo relacionado y el humedal es fuente de vida”. En esa línea, señaló que el futuro de la reserva implica “un futuro de muchísimo compromiso”, al recordar que Villavicencio es “la única área natural protegida del país que está postulando a la lista verde”, un reconocimiento internacional por “máximos estándares de conservación”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio:

05-02-2026 - DT - SILVINA GIUDIC - DIREC RESERVA VILLAVICENCIO - HUMEDALES

Giudici llamó a profundizar la mirada sobre la biodiversidad: “Todavía nos falta mucho en darnos vuelta y mirar que la primer causa del cambio climático es la pérdida de biodiversidad”, y sostuvo que la reserva busca ser “faro de que es posible la conservación en tierras privadas”.

Finalmente, convocó a la comunidad a asumir un rol activo en el cuidado de estos ecosistemas. “Prestar mucha atención en donde pisamos”, recomendó, y advirtió que “cada pisada nuestra destruye justamente esta esponja que sirve tanto al momento de regular los sistemas hídricos”. En síntesis, concluyó: “Sin naturaleza no hay futuro”.