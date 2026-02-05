El SMN mantiene una alerta por tormentas en el centro y norte del país

El SMN emitió una alerta por tormentas en el centro y norte del país, con lluvias intensas, granizo y ráfagas. ¿Se viene el fin de la ola de calor extremo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a amplias zonas del centro y norte de la Argentina, en el marco de un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con el inicio de un ciclo más húmedo y el fin de la ola de calor extremo.

Según el organismo nacional, la zona central del país será una de las más afectadas. Allí, la advertencia alcanza a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, sectores de Buenos Aires, San Luis, La Pampa y el este de Mendoza, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al SMN, estos fenómenos estarán acompañados principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas, que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Norte argentino, bajo alerta En tanto, la alerta amarilla también se extiende al norte del país, afectando a provincias como Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Chaco y Formosa, con tormentas que, si bien se presentarán de manera más aislada, podrían alcanzar intensidad fuerte.

mapa_alertas (3) En esta región se prevé abundante precipitación en cortos lapsos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h, con acumulados estimados entre 40 y 50 milímetros. Según el organismo oficial, los mayores registros se esperan en Tucumán.