Alerta amarilla por tormentas: pronostican lluvias fuertes en siete provincias

Un frente frío activará tormentas con granizo, ráfagas y lluvias intensas. El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para el área central del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para amplios sectores del país, ante el avance de un frente frío que intensificará las lluvias y los fenómenos asociados entre el jueves y el fin de semana.

Según el pronóstico, las áreas alcanzadas por la advertencia podrán registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora.

En una primera etapa, se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 60 milímetros, con chance de superarse de manera puntual en la provincia de Buenos Aires y en sectores de San Luis. En otras zonas bajo alerta, los valores oscilarán entre 30 y 50 milímetros.

Provincias bajo alerta por tormentas Las provincias más afectadas en el inicio del evento serán San Luis, el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el oeste y norte de Buenos Aires, incluyendo el Área Metropolitana. Con el correr de las horas, las tormentas avanzarán hacia el este y luego se desplazarán al norte del país.

Hacia la noche del jueves y durante el viernes, la inestabilidad se concentrará en el norte de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, donde podrían darse episodios fuertes con lluvias abundantes como principal riesgo. Más adelante, el foco se trasladará a Tucumán, Salta y Jujuy, zonas que aparecen como las más comprometidas, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en forma localizada.