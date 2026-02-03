Alertas por tormentas y lluvias: rige un cambio de temperatura en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas amarillas por tormentas y lluvias que abarcan amplias zonas del centro del país y la Patagonia, en un contexto de cambio atmosférico que comenzará a sentirse con mayor fuerza desde este miércoles con el ingreso de dos frentes fríos que traerán descenso término.

Según el mapa de alertas vigente del SMN, rigen alertas por tormentas en la región central, que incluye Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. El aviso advierte por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en forma puntual, especialmente en áreas donde se desarrollen núcleos tormentosos más intensos.

En tanto, el SMN mantiene un alerta amarillo por lluvias para sectores de la Patagonia, que comprende principalmente Santa Cruz y el sur de Chubut. En estas zonas se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, aunque los mayores valores podrían registrarse sobre la franja costera santacruceña.

A partir de este miércoles comenzará a consolidarse un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, luego de varias semanas dominadas por un bloqueo atmosférico que mantuvo al centro del país con temperaturas extremas y escasas lluvias.

El primer sistema frontal frío avanzará entre miércoles y jueves sobre la franja central, con lluvias dispersas que alcanzarían La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y el sur de Santa Fe. Si bien los acumulados no serían homogéneos ni generalizados, este episodio marca el inicio de una transición esperada desde hace semanas.

Un segundo frente frío, previsto para el fin de semana, tendría un impacto más amplio y favorecería el desarrollo de chaparrones y tormentas en gran parte del centro del país y también en sectores del Litoral. La elevada energía acumulada en la atmósfera tras el prolongado período de calor aumenta la probabilidad de fenómenos localmente intensos.

Baja de temperaturas y alivio progresivo

Además de las precipitaciones, el cambio de circulación permitirá el ingreso de aire más frío desde el sur. Esto provocará un descenso marcado de las temperaturas a partir de la próxima semana, con registros por debajo de los promedios normales en gran parte del centro argentino.

Si bien este escenario no resuelve de inmediato el déficit hídrico acumulado, representa una mejora sustancial respecto a las condiciones extremas que dominaron enero y el inicio de febrero, y abre la puerta a un período con mayor frecuencia de lluvias y temperaturas más moderadas.