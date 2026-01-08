El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en 15 provincias argentinas
La ciclogénesis activa tormentas fuertes en el centro y el norte argentino. Unas 15 provincias están bajo las alertas amarilla y naranja del SMN.
Un amplio sector de la Argentina se encuentra bajo alertas por tormentas fuertes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno está asociado a un proceso de ciclogénesis que provocará lluvias abundantes, ráfagas intensas y posible caída de granizo especialmente en el centro y norte del país.
El nivel naranja rige en sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos. En estas zonas se esperan tormentas fuertes a localmente severas, con acumulados de 50 a 90 mm, que podrían superarse en forma puntual, además de ráfagas superiores a los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional granizo.
Alertas por tormentas
La alerta amarilla alcanza a amplias áreas del NOA, NEA, región central y norte patagónico. Incluye a Jujuy, donde se prevén tormentas con 20 a 50 mm, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h, y sectores de Chaco y Santa Fe, con lluvias intensas de 40 a 70 mm y fuerte actividad eléctrica.
En Neuquén, el alerta amarillo anticipa tormentas de variada intensidad, ráfagas de hasta 60 km/h, granizo aislado y acumulados de 10 a 15 mm, con posibilidad de valores superiores en forma localizada.
Los especialistas advierten que el proceso de ciclogénesis entrará en su fase más activa en las próximas 48 horas, con lluvias que podrían alcanzar picos elevados en zonas del norte de Córdoba, Santiago del Estero y el norte santafesino.