El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en 15 provincias argentinas

La ciclogénesis activa tormentas fuertes en el centro y el norte argentino. Unas 15 provincias están bajo las alertas amarilla y naranja del SMN.

Un amplio sector de la Argentina se encuentra bajo alertas por tormentas fuertes, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno está asociado a un proceso de ciclogénesis que provocará lluvias abundantes, ráfagas intensas y posible caída de granizo especialmente en el centro y norte del país.

El nivel naranja rige en sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos. En estas zonas se esperan tormentas fuertes a localmente severas, con acumulados de 50 a 90 mm, que podrían superarse en forma puntual, además de ráfagas superiores a los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional granizo.

Alertas por tormentas La alerta amarilla alcanza a amplias áreas del NOA, NEA, región central y norte patagónico. Incluye a Jujuy, donde se prevén tormentas con 20 a 50 mm, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h, y sectores de Chaco y Santa Fe, con lluvias intensas de 40 a 70 mm y fuerte actividad eléctrica.

En Neuquén, el alerta amarillo anticipa tormentas de variada intensidad, ráfagas de hasta 60 km/h, granizo aislado y acumulados de 10 a 15 mm, con posibilidad de valores superiores en forma localizada.