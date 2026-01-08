Presenta:

Siguen las tormentas en Mendoza y hay alerta naranja: qué zonas se van a ver afectadas

Tras las intensas tormentas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves más fresco en Mendoza, con alertas amarilla y naranja por lluvias fuertes y granizo.

El pronóstico del SMN advierte por tormentas fuertes con granizo y ráfagas en varias provincias.

Luego de las fuertes tormentas que afectaron a gran parte de la provincia, este jueves se espera un descenso de las temperaturas en Mendoza. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la máxima alcanzará los 25° y una mínima de 19° em una jornada marcada por la inestabilidad y el cielo nublado.

Aunque podría pensarse que las tormentas de la madrugada darían paso a una mejora, el organismo anticipa que la inestabilidad continuará durante la mañana. De hecho, durante las primeras horas del día se reactivaron las alertas meteorológicas, con lluvias y tormentas que podrían presentarse nuevamente en distintos sectores del territorio provincial.

Conocé las recomendaciones del SMN ante una alerta por tormentas

Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta

Qué departamentos de Mendoza están bajo alerta amarilla

En alerta amarilla se encuentran los departamentos del Gran Mendoza, el Valle de Uco y Malargüe. Según el SMN, en estas zonas el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén acumulados de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual. En sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

mapa_alertas (25)
La mitad de Mendoza está en alerta naranja.

El este de Mendoza en alerta naranja

Por su parte, rige alerta naranja para departamentos del este provincial y General Alvear. En estas áreas, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos.

Estos fenómenos también podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, con acumulados estimados entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada. La alerta naranja se concentra principalmente durante la mañana y hasta el mediodía; luego de las 12, se espera que las tormentas comiencen a perder intensidad.

