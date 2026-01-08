Siguen las tormentas en Mendoza y hay alerta naranja: qué zonas se van a ver afectadas
Tras las intensas tormentas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves más fresco en Mendoza, con alertas amarilla y naranja por lluvias fuertes y granizo.
Luego de las fuertes tormentas que afectaron a gran parte de la provincia, este jueves se espera un descenso de las temperaturas en Mendoza. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la máxima alcanzará los 25° y una mínima de 19° em una jornada marcada por la inestabilidad y el cielo nublado.
Aunque podría pensarse que las tormentas de la madrugada darían paso a una mejora, el organismo anticipa que la inestabilidad continuará durante la mañana. De hecho, durante las primeras horas del día se reactivaron las alertas meteorológicas, con lluvias y tormentas que podrían presentarse nuevamente en distintos sectores del territorio provincial.
Te Podría Interesar
Conocé las recomendaciones del SMN ante una alerta por tormentas
Qué departamentos de Mendoza están bajo alerta amarilla
En alerta amarilla se encuentran los departamentos del Gran Mendoza, el Valle de Uco y Malargüe. Según el SMN, en estas zonas el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén acumulados de entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados de manera puntual. En sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y/o nieve.
El este de Mendoza en alerta naranja
Por su parte, rige alerta naranja para departamentos del este provincial y General Alvear. En estas áreas, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos.
Estos fenómenos también podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, con acumulados estimados entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada. La alerta naranja se concentra principalmente durante la mañana y hasta el mediodía; luego de las 12, se espera que las tormentas comiencen a perder intensidad.