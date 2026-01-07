Presenta:

"Acá los pelotudos entrando al gimnasio": el video de una mendocina que generó repudio en redes

Un video grabado a las 7 de la mañana en el centro de Mendoza mostró a una joven saliendo de un boliche mientras insultaba a personas que esperaban para entrar a un gimnasio.

El video fue grabado a primera hora de la mañana en la calle San Martín y se viralizó rápidamente en redes sociales tras los insultos de la joven.

Un video grabado a primera hora de la mañana en pleno centro de Mendoza desató una fuerte polémica en redes sociales, luego de que una joven mendocina cuestionara y descalificara a personas que esperaban la apertura de un gimnasio sobre la calle San Martín.

Las imágenes muestran a la joven saliendo de un boliche cerca de las 7 de la mañana, cuando se da cuenta que había personas formadas para ingresar a entrenar. En ese contexto, grabó un video en el que lanzó una frase que rápidamente generó rechazo: "Un video saliendo de la joda y acá los pelotudos entrando al gimnasio”, mientras señalaba a los deportistas. Luego agregó: "La diferencia de la vida, uno que elige el camino de la vida y otro el camino de ser esclavo".

El contenido se viralizó en pocas horas y provocó una catarata de respuestas en la caja de comentarios. Lejos de acompañar su postura, la mayoría de los usuarios cuestionó duramente el mensaje y defendió la elección de quienes priorizan el cuidado de la salud y la actividad física.

El video viral de la joven

"Vos sin control de tu vida, ellos con el control de hasta su salud", escribió un usuario. Otro comentario señaló: "Cada quien se divierte a su manera", mientras que una tercera respuesta resumió el contraste que muchos marcaron: "Unos arruinan su vida a los 20, otros mejoran su vida a los 20".

La situación volvió a poner en debate el uso de las redes sociales, la exposición pública y la facilidad con la que un video puede generar repercusión negativa cuando incluye mensajes de burla o descalificación hacia otras personas. En este caso, el intento de ironía terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo la opinión pública puede reaccionar de forma adversa ante actitudes consideradas ofensivas.

