"Acá los pelotudos entrando al gimnasio": el video de una mendocina que generó repudio en redes

Un video grabado a primera hora de la mañana en pleno centro de Mendoza desató una fuerte polémica en redes sociales, luego de que una joven mendocina cuestionara y descalificara a personas que esperaban la apertura de un gimnasio sobre la calle San Martín.

Las imágenes muestran a la joven saliendo de un boliche cerca de las 7 de la mañana, cuando se da cuenta que había personas formadas para ingresar a entrenar. En ese contexto, grabó un video en el que lanzó una frase que rápidamente generó rechazo: "Un video saliendo de la joda y acá los pelotudos entrando al gimnasio”, mientras señalaba a los deportistas. Luego agregó: "La diferencia de la vida, uno que elige el camino de la vida y otro el camino de ser esclavo".

El contenido se viralizó en pocas horas y provocó una catarata de respuestas en la caja de comentarios. Lejos de acompañar su postura, la mayoría de los usuarios cuestionó duramente el mensaje y defendió la elección de quienes priorizan el cuidado de la salud y la actividad física.

El video viral de la joven Embed - La joven se burló de los deportistas "Vos sin control de tu vida, ellos con el control de hasta su salud", escribió un usuario. Otro comentario señaló: "Cada quien se divierte a su manera", mientras que una tercera respuesta resumió el contraste que muchos marcaron: "Unos arruinan su vida a los 20, otros mejoran su vida a los 20".