Trabajo en Mendoza: una empresa industrial abre vacantes y busca personal

Holcim Argentina lanzó nuevas búsquedas en Mendoza para su Planta Capdeville, con vacantes operativas y de liderazgo: cómo postular al trabajo.

Holcim abrió nuevas posiciones de trabajo en su planta de Las Heras, Mendoza.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La empresa Holcim Argentina abrió vacantes de trabajo en su Planta Capdeville, ubicada en Las Heras, Mendoza con puestos operativos y de liderazgo, contratación efectiva y jornada completa, en el marco de su programa de desarrollo profesional y mejora continua.

Líder de Operaciones en Producción

La compañía busca profesionales de Ingeniería Química o Industrial para coordinar procesos productivos, participar en proyectos de mejora y supervisar estándares de calidad.

  • Requisitos: experiencia mínima de dos años en industrias de procesos continuos, al menos un año liderando equipos, conocimientos técnicos en el área cementera, manejo de herramientas informáticas e inglés intermedio.

Líder de Operaciones en Mantenimiento

Orientada a ingenieros mecánicos, electromecánicos o industriales, esta posición implica coordinar el mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones, gestionar recursos y realizar el seguimiento de indicadores clave.

  • Requisitos: experiencia previa en mantenimiento industrial, liderazgo de equipos y conocimientos técnicos específicos del área.

Operarios y operarias de producción

Holcim también incorporará mecánicos de turno para tareas operativas en procesos continuos.

  • Requisitos: secundario completo (tecnicatura deseable), al menos dos años de experiencia en tareas operativas.
  • Funciones: inspección de equipos, alineación de bandas transportadoras y atención de la demanda de producción.
  • Condiciones: turnos rotativos .
La empresa busca líderes de operaciones en producción y mantenimiento. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Postulaciones online para Holcim Argentina

Las inscripciones se realizan de manera digital a través del portal de empleo Computrabajo habilitados por la empresa. Holcim Argentina destacó que todas las posiciones ofrecen contrato por tiempo indeterminado y forman parte de su estrategia de consolidarse como uno de los principales empleadores del sector industrial en la región.

