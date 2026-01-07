Trabajo en Mendoza: una empresa industrial abre vacantes y busca personal

Holcim Argentina lanzó nuevas búsquedas en Mendoza para su Planta Capdeville, con vacantes operativas y de liderazgo: cómo postular al trabajo.

Holcim abrió nuevas posiciones de trabajo en su planta de Las Heras, Mendoza.

La empresa Holcim Argentina abrió vacantes de trabajo en su Planta Capdeville, ubicada en Las Heras, Mendoza con puestos operativos y de liderazgo, contratación efectiva y jornada completa, en el marco de su programa de desarrollo profesional y mejora continua.

Líder de Operaciones en Producción La compañía busca profesionales de Ingeniería Química o Industrial para coordinar procesos productivos, participar en proyectos de mejora y supervisar estándares de calidad.

Requisitos: experiencia mínima de dos años en industrias de procesos continuos, al menos un año liderando equipos, conocimientos técnicos en el área cementera, manejo de herramientas informáticas e inglés intermedio. Líder de Operaciones en Mantenimiento Orientada a ingenieros mecánicos, electromecánicos o industriales, esta posición implica coordinar el mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones, gestionar recursos y realizar el seguimiento de indicadores clave.

Requisitos: experiencia previa en mantenimiento industrial, liderazgo de equipos y conocimientos técnicos específicos del área. Operarios y operarias de producción Holcim también incorporará mecánicos de turno para tareas operativas en procesos continuos.