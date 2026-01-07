Trabajo en Mendoza: una empresa industrial abre vacantes y busca personal
Holcim Argentina lanzó nuevas búsquedas en Mendoza para su Planta Capdeville, con vacantes operativas y de liderazgo: cómo postular al trabajo.
La empresa Holcim Argentina abrió vacantes de trabajo en su Planta Capdeville, ubicada en Las Heras, Mendoza con puestos operativos y de liderazgo, contratación efectiva y jornada completa, en el marco de su programa de desarrollo profesional y mejora continua.
Líder de Operaciones en Producción
La compañía busca profesionales de Ingeniería Química o Industrial para coordinar procesos productivos, participar en proyectos de mejora y supervisar estándares de calidad.
- Requisitos: experiencia mínima de dos años en industrias de procesos continuos, al menos un año liderando equipos, conocimientos técnicos en el área cementera, manejo de herramientas informáticas e inglés intermedio.
Líder de Operaciones en Mantenimiento
Orientada a ingenieros mecánicos, electromecánicos o industriales, esta posición implica coordinar el mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones, gestionar recursos y realizar el seguimiento de indicadores clave.
- Requisitos: experiencia previa en mantenimiento industrial, liderazgo de equipos y conocimientos técnicos específicos del área.
Operarios y operarias de producción
Holcim también incorporará mecánicos de turno para tareas operativas en procesos continuos.
- Requisitos: secundario completo (tecnicatura deseable), al menos dos años de experiencia en tareas operativas.
- Funciones: inspección de equipos, alineación de bandas transportadoras y atención de la demanda de producción.
- Condiciones: turnos rotativos .
Postulaciones online para Holcim Argentina
Las inscripciones se realizan de manera digital a través del portal de empleo Computrabajo habilitados por la empresa. Holcim Argentina destacó que todas las posiciones ofrecen contrato por tiempo indeterminado y forman parte de su estrategia de consolidarse como uno de los principales empleadores del sector industrial en la región.