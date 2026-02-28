Pymes: con foco en la empresa y relojeando el contexto

Iniciamos este 2026 con un panorama que, aunque desafiante, presenta señales claras de ordenamiento macroeconómico. Para cada dueño o CEO de pymes , el ejercicio de liderazgo hoy se parece más que nunca a un delicado acto de equilibrio: es imperativo mantener la mirada fija en el "tablero de control" interno de la compañía, sin dejar de "relojear" un contexto normativo y económico que está mutando sus reglas de juego de manera acelerada.

El horizonte de corto plazo está marcado por la promulgación de la Ley de Modernización laboral . Desde nuestra perspectiva en Ucema Pymes , varias de estas novedades podrán tener impacto directo en los negocios, como la reducción de costos indemnizatorios, la flexibilidad en las jornadas de trabajo y las facilidades para formalizar personal no registrado.

Otras, como la reducción de la litigiosidad laboral, están por verse. Y algunas quedaron para otra instancia, como los aportes a las cajas sindicales o la discusión sobre los convenios colectivos.

La reducción de la litigiosidad laboral y de los costos indemnizatorios, en caso de ser aprobados, representarán un alivio histórico. Estas reformas, junto con las modificaciones fiscales —especialmente la baja en las alícuotas de Ganancias y la mayor flexibilidad para compensar saldos—, atacan directamente las causas que históricamente han trabado la inversión en la economía real.

Asimismo, la eliminación del impuesto cedular a la venta de activos será un catalizador que podría dinamizar el mercado inmobiliario y, fundamentalmente, el de fusiones y adquisiciones de compañías (M&A), abriendo ventanas de salida o de asociación para muchas empresas familiares.

pymess El horizonte de corto plazo está marcado por la promulgación de la Ley de modernización laboral. Archivo MDZ.

Nueva lógica de precios

No todas las pymes enfrentan el mismo escenario. En 2026, la distinción sectorial es crítica. Los sectores volcados al consumo interno continúan transitando un camino rezagado y de alta exigencia. Aquí, el empresario pyme ya ha tenido que aprender una lección dolorosa pero necesaria: la época en que el precio se fijaba simplemente aplicando un margen sobre los costos es cosa del pasado.

Hoy, la competitividad manda. Para sobrevivir y crecer, el foco debe estar en el estudio minucioso del mercado y en una revisión obsesiva de la estructura de costos. Con una apertura comercial que sigue su curso, los sectores exportadores tienen hoy una oportunidad de expansión inédita, mientras que aquellos vulnerables a la competencia importada deben acelerar sus procesos de eficiencia.

En este punto, las empresas familiares cuentan con una ventaja competitiva intrínseca: su visión de largo plazo. La continuidad del negocio entre generaciones permite absorber volatilidades de corto plazo que a otras estructuras les costarían la existencia, siempre y cuando logren profesionalizar el traspaso y la gestión.

El retorno de la eficiencia financiera

Un factor que debe priorizarse en la agenda actual es el financiero. Hemos entrado en un ciclo donde la tasa de interés real de mercado es positiva. Esto cambia radicalmente la toma de decisiones: ya no existe el "dinero gratis" de la inflación alta con tasas negativas.

El líder pyme hoy debe conocer con precisión el retorno sobre la inversión (ROI) de cada unidad de negocio y evaluar fríamente cómo financiarla. La eficiencia en el manejo del capital de trabajo será en 2026 la línea que separe a las empresas solventes de las que entren en estrés financiero.

pyme Un factor que debe priorizarse en la agenda actual de las Pymes, es el financiero.

Capital humano

Más allá de los números, el factor determinante sigue siendo el equipo. En un escenario de reformas laborales, el verdadero desafío no es solo reducir riesgos legales, sino fortalecer el capital humano. Un equipo motivado, alineado con el propósito de la firma y capacitado para las nuevas demandas tecnológicas, es el diferencial real frente a la competencia. La inversión en talento es, probablemente, la que mayor retorno ofrezca en este nuevo ciclo.

Confianza y seguridad jurídica

Por último, debemos ser conscientes de que la consolidación de la confianza y la percepción de seguridad jurídica son procesos que demandan tiempo. No se construyen por decreto, sino a través de la persistencia de las reglas claras.

La tarea del número 1 en 2026 es gestionar la incertidumbre restante con profesionalismo. Es momento de dejar de ser meros "bomberos" de la coyuntura para convertirnos en arquitectos de nuestras empresas. El contexto está empezando a acompañar; la responsabilidad de transformar esa oportunidad en realidad productiva está, ahora, puertas adentro.

* Mauricio Rampone, director ejecutivo de Ucema Pymes