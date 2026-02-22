Crecen los conflictos laborales por despidos: la industria es la más afectada

Un informe del Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ) relevó 717 casos de conflictos laborales entre enero de 2024 y febrero de 2026. Los despidos explican casi dos tercios de los conflictos y las pymes encabezan la nómina de empresas afectadas.

A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, la conflictividad laboral se consolidó como uno de los indicadores más relevantes para analizar la dinámica del mercado de trabajo, sobre todo en la misma semana del cierre de Fate, una empresa insignia que despidió a más de 900 personas. Según un informe publicado en febrero de 2026 por el CEPA, entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 en todo el país.

El documento, elaborado a partir del seguimiento de coberturas periodísticas y sitios sindicales, advierte que la base no abarca la totalidad de los conflictos ocurridos, sino aquellos que alcanzaron visibilidad pública.

El relevamiento muestra que el 62,1% de los conflictos se concentró en el sector industrial, lo que lo convierte en el más afectado durante el período analizado. Dentro de este universo, las ramas textil, alimenticia y metalúrgica-siderúrgica encabezan la lista.

El sector Servicios representó el 16,9% de los casos —con mayor incidencia en recreación y esparcimiento, transporte, medios de comunicación y sanidad—, seguido por el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%), donde la obra privada fue la más comprometida.

En cuanto al tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos registrados. Le siguen el cierre de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las situaciones de crisis empresaria (7,8%), categoría que incluye conflictos vinculados a caída de ventas, falta de pago de salarios o dificultades financieras.

El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

conflictividad laboral

Pymes y capital nacional, en la primera línea de fuego

El 39,1% de los conflictos se produjo en pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar aparecen conglomerados extranjeros (27,3%), seguidos por grandes empresas (18,3%), grupos económicos (11,9%) y empresas estatales (3,5%).

En términos de origen del capital, el 71,5% de los casos correspondió a empresas nacionales, mientras que el 27,2% involucró a compañías de capital extranjero.

La región centro del país acumuló el 48% de los conflictos laborales. La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con el 25,8% de los casos, seguida por Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,7%) y Entre Ríos (3,3%). Fuera de esa zona, Tierra del Fuego (4,2%) y Tucumán (3,3%) también mostraron niveles significativos de conflictividad.

El informe señala que, tras las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, la conflictividad no disminuyó sino que se intensificó. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 507 casos (un promedio de 24 por mes). Desde octubre de 2025 hasta febrero de 2026 se contabilizaron 210 conflictos, elevando el promedio mensual a 42 casos.

En este segundo período, el 67,1% de los conflictos volvió a concentrarse en la industria, especialmente en los sectores textil, alimenticio, automotriz y metalúrgico.

Casos emblemáticos por sector

Industria alimenticia: Con 82 casos relevados, la industria alimenticia figura entre las más afectadas. En el sector lácteo, la santafesina Lácteos Verónica paralizó su producción en plantas ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, con cerca de 700 trabajadores en situación crítica.

En la industria avícola, Granja Tres Arroyos protagonizó un conflicto por deudas salariales acumuladas. En Misiones, productores yerbateros frenaron la cosecha de hoja verde en protesta por los precios ofrecidos por la industria.

Textil: El subsector textil representa el 23,6% de los conflictos industriales. Entre los casos destacados figura el cierre definitivo de las plantas de Emilio Alal en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco), con más de 260 empleos directos afectados. También se registraron despidos en el Grupo DASS durante enero de 2026.

Metalurgia y siderurgia: El 12,8% de los conflictos industriales corresponde al sector metalúrgico y siderúrgico. La empresa Acindar aplicó suspensiones y despidos en distintos momentos de 2024 y 2025. En Rosario, Fornax SRL anunció el cierre definitivo de su planta a fines de enero de 2026.

Automotriz: El sector automotor representa el 9,4% de los conflictos industriales. Uno de los casos más relevantes es el de General Motors en su planta de Alvear, Santa Fe, donde se registraron retiros voluntarios, despidos y un esquema de producción intermitente para 2026. El informe también destaca que la capacidad instalada del sector cayó al 56,1% en octubre de 2025 y que el déficit comercial acumulado entre enero y noviembre de ese año alcanzó los USD 8.019 millones.