CoFeCI renovó autoridades: Marta Liotto asumió y pidió sostener la matriculación obligatoria

Marta Liotto fue proclamada como nueva presidente del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina. La institución representa a más de 35.000 corredores inmobiliarios de todo el país. Se realizó la Asamblea Anual del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios ( CoFeCI ) en la sede del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. En la ocasión se eligió a la nueva mesa directiva de la institución conformada por representantes de colegios inmobiliarios de todo el país.

Marta Liotto en su discurso de asunción pidió al sector estar “preparados y prevenidos para continuar con la profesión inmobiliaria y la actividad de los Colegios”, y agregó que debe mantenerse la matriculación obligatoria para jerarquizar la actividad.

La nueva titular de CoFeCI , destacó que “esta joven institución de siete años se encuentra muy fuerte y unida, con un crecimiento permanente”. Agregó que el sector inmobiliario debe fortalecer “la colegiación y matriculación de los profesionales en todo el país”.

En el cónclave se reunieron los representantes de los Colegios de Córdoba, Rosario, Mendoza, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Además se hicieron presentes autoridades de La Pampa, Jujuy, Neuquén, San Luis, Salta, Tierra del Fuego, Viedma y CABA.

En la ceremonia, la presidente saliente de CoFeCI , Virginia Manzotti, mencionó que en su gestión: “se eligió la defensa institucional de la profesión. Fuimos al Senado porque estamos convencidos que la colegiación es una garantía social, y no un privilegio corporativo. Intervenimos porque tenemos la convicción que hay que sostener las instituciones”. Manzotti sostuvo que vinimos a “defender la idea de un CofeCi federal, institucional, profesional y con autoridad.

Hoy CoFeCi es una institución ordenada, que representa a los inmobiliarios de todo el país. CoFeCI es una organización institucional que ejerce la representación conjunta y unificada de los colegios inmobiliarios en la Argentina. Representa a más de 35.000 profesionales matriculados en todo el país agrupados en 33 colegios inmobiliarios de diferentes distritos.

Su acción institucional tiene la representación profesional, colectiva y federal en la actividad del corretaje inmobiliario. Y su tarea como organización se centra en la defensa de los derechos de la comunidad y el ejercicio legal de la profesión.

Perfil profesional

Marta Liotto es Corredora Inmobiliaria en CABA. La empresa familiar fue fundada por su padre hace 49 años en el barrio de Monte Castro. En el Colegio de la Ciudad, fue Representante en la Asamblea en 2009, 2011, 2013, y 2023. Fue responsable de la Junta electoral en 2015.

Resultó electa vicepresidente en 2017 y 2019. Y en 2021 y 2025 fue electa Presidente de dicha entidad. Es la primera mujer en la historia de la institución elegida dos veces como presidente del Colegio de la Ciudad. Y la primera titular del Colegio Inmobiliario de CABA en presidir CoFeCI.

