YPF registró en 2025 su mejor resultado operativo en diez años

La empresa argentina YPF presentó su balance con los resultados correspondientes al ejercicio 2025 y confirmó un desempeño financiero histórico. Alcanzó US$ 5.000 millones de resultado operativo bruto, el más alto de la última década, en el segundo año de implementación del denominado Plan 4x4.

La cifra corresponde al EBITDA ajustado —sigla en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization— que en español significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El resultado adquiere relevancia adicional en un contexto internacional de caída en los precios del crudo, lo que obligó a las compañías del sector a reforzar eficiencia y disciplina financiera.

El principal eje de crecimiento volvió a ser Vaca Muerta . Durante 2025, la compañía invirtió US$ 4.477 millones, de los cuales el 72% se destinó al desarrollo no convencional, principalmente shale oil. La producción shale promedió 165.000 barriles diarios, con un incremento interanual del 35%. En diciembre, el volumen alcanzó 204.000 barriles por día, un 43% más que en el mismo mes de 2024 y por encima de las metas previstas para fin de año.

Hoy el shale oil representa el 70% del total de la producción de petróleo de YPF, lo que permitió compensar la declinación natural de los campos maduros. Esta estrategia combinada también impactó en los costos: el costo unitario de extracción se redujo 44% en el cuarto trimestre de 2025 frente al mismo período del año anterior.

En cuanto a reservas, las reservas probadas (P1) de shale en Vaca Muerta alcanzaron los 1.128 millones de barriles equivalentes, con un crecimiento del 32% interanual. Actualmente representan el 88% de las reservas totales de la compañía, con una tasa de reemplazo de 3,2 veces, es decir, se incorporó más del triple de lo que se extrajo en el año.

Reordenamiento estratégico y expansión exportadora

En el segmento de refinación y comercialización, las ventas de combustibles crecieron 3% interanual en 2025, mientras que las refinerías operaron a niveles récord en el último trimestre, mejorando márgenes y eficiencia operativa.

Como parte del manejo activo del portafolio, YPF vendió activos considerados no estratégicos por más de US$ 1.000 millones, entre ellos su participación en Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr.

En enero de 2026 firmó un acuerdo de intercambio de activos con Pluspetrol para adquirir el 50% adicional de áreas vinculadas al desarrollo del proyecto Argentina LNG, incluyendo Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, además de ampliar su participación en Bandurria Sur y Bajo del Toro.

En febrero de 2026, YPF avanzó en su estrategia internacional al firmar junto a Eni y XRG un Acuerdo de Desarrollo Conjunto para impulsar un proyecto integrado de gas natural licuado con capacidad estimada en 12 millones de toneladas anuales.

En el plano financiero, la compañía obtuvo US$ 3.700 millones en financiamiento para sostener su plan de inversiones en no convencional. Además, en noviembre de 2025 se adhirió a un plan de facilidades de pago de ARCA para regularizar deudas vinculadas a la actualización de quebrantos del impuesto a las ganancias, con impacto contable en el resultado neto pero prácticamente sin efecto en el flujo de caja.