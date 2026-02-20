Causa YPF: la Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina para suspender el proceso previo a los embargos

La jueza Loretta Preska denegó la solicitud de la Procuración del Tesoro para frenar el discovery, la etapa en la que se recopila información sobre activos embargables.

Argentina sumó otro revés judicial en Nueva York. La jueza Loretta Preska —la misma magistrada que dictó el fallo condenatorio en primera instancia— rechazó el pedido del Estado argentino para suspender el discovery, la fase procesal en la que se reúne información para identificar y listar los activos que podrían quedar sujetos a embargo en el marco de la causa por la expropiación de YPF.

El pedido había sido presentado por la Procuración del Tesoro con un argumento de fondo: dado que la Corte de Apelaciones todavía puede anular la condena de primera instancia, avanzar en el discovery sería prematuro. La lógica del planteo era que, si la sentencia cae, el proceso de inventario de bienes no tendría razón de ser. Pero Preska no lo consideró suficiente para detener los tiempos del proceso.

Con esta decisión, el relevamiento de activos embargables continúa su curso mientras la apelación principal sigue pendiente de resolución. Argentina carga con una condena en primera instancia de US$16.100 millones, originada en la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Los argumentos de la jueza Loretta Preska para rechazar el pedido En sus fundamentos, Preska afirmó: "Una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes, quienes han estado buscando diligentemente el cobro de una sentencia de $16.100 millones no suspendida durante más de dos años". Y añadió que el proceso de discovery "sigue siendo sustancialmente incompleto en las categorías que la República ha acordado presentar".

La magistrada también le reprochó al Estado argentino haber desaprovechado, hace dos años, la oportunidad de pedir una suspensión con el respaldo de garantías. Descartó además que la apelación vaya a resultar favorable para Argentina —señalando que ese desenlace no es tan claro como el país pretende— y cuestionó que el discovery le genere daños irreparables. Con una frase que suena a advertencia hacia futuros litigantes, Preska advirtió que "una suspensión recompensaría años de incumplimiento e incentivaría a futuros litigantes a seguir el camino de la República".