Causa YPF: la Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina para suspender el proceso previo a los embargos
La jueza Loretta Preska denegó la solicitud de la Procuración del Tesoro para frenar el discovery, la etapa en la que se recopila información sobre activos embargables.
Argentina sumó otro revés judicial en Nueva York. La jueza Loretta Preska —la misma magistrada que dictó el fallo condenatorio en primera instancia— rechazó el pedido del Estado argentino para suspender el discovery, la fase procesal en la que se reúne información para identificar y listar los activos que podrían quedar sujetos a embargo en el marco de la causa por la expropiación de YPF.
El pedido había sido presentado por la Procuración del Tesoro con un argumento de fondo: dado que la Corte de Apelaciones todavía puede anular la condena de primera instancia, avanzar en el discovery sería prematuro. La lógica del planteo era que, si la sentencia cae, el proceso de inventario de bienes no tendría razón de ser. Pero Preska no lo consideró suficiente para detener los tiempos del proceso.
Con esta decisión, el relevamiento de activos embargables continúa su curso mientras la apelación principal sigue pendiente de resolución. Argentina carga con una condena en primera instancia de US$16.100 millones, originada en la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Los argumentos de la jueza Loretta Preska para rechazar el pedido
En sus fundamentos, Preska afirmó: "Una suspensión de última hora perjudicaría sustancialmente a los demandantes, quienes han estado buscando diligentemente el cobro de una sentencia de $16.100 millones no suspendida durante más de dos años". Y añadió que el proceso de discovery "sigue siendo sustancialmente incompleto en las categorías que la República ha acordado presentar".
La magistrada también le reprochó al Estado argentino haber desaprovechado, hace dos años, la oportunidad de pedir una suspensión con el respaldo de garantías. Descartó además que la apelación vaya a resultar favorable para Argentina —señalando que ese desenlace no es tan claro como el país pretende— y cuestionó que el discovery le genere daños irreparables. Con una frase que suena a advertencia hacia futuros litigantes, Preska advirtió que "una suspensión recompensaría años de incumplimiento e incentivaría a futuros litigantes a seguir el camino de la República".
En el mismo fallo, la jueza también rechazó los pedidos argentinos para suspender el discovery sobre las comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, así como los procedimientos de desacato vinculados al caso.
Con el rechazo, los beneficiarios del fallo —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital— quedan habilitados para continuar recabando información y completar el listado de activos embargables, dando pasos concretos hacia el cobro efectivo de la sentencia.
Cómo seguirá el juicio por YPF
El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, anticipó en su cuenta de X lo que se viene: "Con seguridad el país apelará este nuevo fallo de la magistrada neoyorquina". Y puso en perspectiva la magnitud del frente judicial que enfrenta el Estado: "Será la sexta apelación en simultáneo en el caso por la expropiación de YPF (primaria, entrega acciones, ONG, 'WhatsApps', defensa de YPF y, ahora, discovery)".