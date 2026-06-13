IMPSA vuelve a pisar fuerte en el plano internacional: firmó un histórico acuerdo con Venezuela

El gobierno de Venezuela hizo oficial un acuerdo para que IMPSA participe en la culminación de obras estratégicas vinculadas al sistema eléctrico de dicho país.

IMPSA firmó un acuerdo histórico con el Gobierno de Venezuela para participar en la culminación de la Central Hidroeléctrica Tocoma y en otras obras estratégicas vinculadas al Sistema Eléctrico Nacional de dicho país. La noticia fue anunciada en las redes oficiales de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios de Venezuela.

Qué dijo Alfredo Cornejo del acuerdo entre IMPSA y Venezuela Este acuerdo fue celebrado por el gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó el regreso de la empresa mendocina a proyectos internacionales de esta envergadura. "IMPSA vuelve a ser protagonista de grandes obras de infraestructura en el mundo. Tras un enorme esfuerzo para su recuperación y recomposición, la histórica empresa mendocina firmó hoy un acuerdo con el gobierno de Venezuela", expresó el mandatario mendocino en sus redes sociales.

En ese sentido, Cornejo resaltó que IMPSA cuenta con "más de 115 años de trayectoria, presencia en más de 40 países y más de 180 proyectos hidroeléctricos desarrollados". En ese sentido, sostuvo que la compañía posee "la experiencia y la capacidad para ejecutar obras complejas con tecnología mendocina y una sólida red de proveedores locales".

Posteo de Cornejo sobre el acuerdo entre IMPSA y Venezuela "Es una buena noticia para Mendoza, para la industria argentina y para todos los que creemos que el conocimiento, la innovación y el trabajo son la base del desarrollo", concluyó el mandatario mendocino.