La respuesta de Norton tras la imputación de tres de sus integrantes
El directorio de Norton emitió un comunicado en donde afirma no haber recibido ninguna notificación judicial y desconociendo la existencia de la denuncia.
Luego de conocerse la noticia del avance en la imputación de tres integrantes de Bodega Norton y un representante de Acindar Pymes SGR, desde la entidad bodeguera emitieron un comunicado en donde rechazaron cualquier interpretación que atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular por parte de algún integrante de la firma, además de señalar que no se encuentran notificados de lo ocurrido.
“Ante las publicaciones periodísticas difundidas en las últimas horas respecto de una operatoria comercial originada en 2024, Bodega Norton rechaza cualquier interpretación que atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular por parte de la empresa, sus directivos y sus empleados”, señaló la bodega.
A su vez, señalaron que ni Bodega Norton ni sus colaboradores se encuentran notificados ni tampoco conocían la existencia de esta denuncia: “Confiamos en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos y determinar que no hubo un accionar contrario a derecho por parte de Bodega Norton, para lo cual seguirá estando, como en todas las instancias necesarias, a disposición de la Justicia”, marcaron.
Además, la firma buscó bajar la tensión asegurando que el proceso de reorganización “continúa a buen ritmo” y que siguen trabajando con “la mayoría de sus proveedores históricos”: “Queremos transmitir tranquilidad a nuestros clientes, proveedores, distribuidores y consumidores sobre el futuro de Bodega Norton como una de las bodegas líderes de Argentina”, concluye el comunicado firmado por el directorio de la empresa.
En qué consiste la imputación
La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza resolvió avanzar con la imputación de tres integrantes de la bodega y un representante de Acindar Pymes SGR por una presunta maniobra de defraudación contra Cooperativa San Carlos.
La decisión fue tomada por el fiscal Alejandro Iturbide, quien consideró que los hechos investigados configuran, en principio, el delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, previsto en el artículo 173 inciso 3° del Código Penal. La resolución alcanza a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Bodega Norton, en calidad de coautores, y a Carlos Moyano, de Acindar Pymes, como partícipe primario.