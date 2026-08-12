Inauguran un nuevo parque solar en San Juan con una inversión de US$5 millones

Coral Energía , empresa perteneciente al Grupo Corven , puso en marcha el Parque Solar Coral San Pedro , en el departamento de Calingasta en San Juan , con una inversión de US$ 5 millones. El proyecto incorpora 6,3 MWp de potencia instalada y permitirá generar unos 15.000 MWh de electricidad al año, volumen equivalente al consumo de aproximadamente 3.000 familias.

El nuevo parque se suma a la infraestructura de generación renovable de San Juan y forma parte de la estrategia de expansión federal de Coral Energía, que desarrolla proyectos de generación y almacenamiento en distintas provincias argentinas.

Según las estimaciones de la compañía, la planta permitirá evitar la emisión de más de 4.000 toneladas de dióxido de carbono por año. La instalación también aportará generación al sistema eléctrico de la región a partir del aprovechamiento del recurso solar disponible en el oeste sanjuanino.

La inauguración contó con una actividad institucional en la Casa de Gobierno de San Juan y otra en las instalaciones del parque, en Calingasta. El gobernador Marcelo Orrego recibió al presidente del Grupo Corven, Leandro Iraola, con quien formalizó la puesta en marcha del proyecto.

En Calingasta, en tanto, se realizó el tradicional corte de cinta, con la participación del CEO de Coral Energía, Federico Sbarbi Osuna; el presidente del Ente Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Lucas Estrada; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Calingasta, Carlos Valdebenite, entre otras autoridades.

Durante la visita se recorrieron las instalaciones y se presentaron las características técnicas del parque y su aporte previsto a la infraestructura energética provincial.

Empleo local

Uno de los aspectos destacados por el Gobierno provincial fue el nivel de participación de trabajadores sanjuaninos durante la construcción de la planta. Según informó el gobernador Orrego, el 99,9% de los trabajadores que participaron de las obras fueron sanjuaninos, mientras que el 80% correspondió a habitantes de Calingasta.

El dato fue presentado por el Gobierno provincial como parte del impacto local asociado a la inversión. La construcción de infraestructura energética renovable incorpora demanda de mano de obra, servicios y proveedores vinculados con las distintas etapas de ejecución de los proyectos.

“Es una alegría saber que ya está activo el Parque Solar Coral San Pedro, que viene a sumarse a los 21 que ya tenemos en la provincia”, señaló Orrego durante la inauguración.

El gobernador también destacó el aporte del proyecto a la infraestructura energética y el potencial de San Juan para el desarrollo de fuentes renovables.

El Parque Solar Coral San Pedro es el primer proyecto de Coral Energía en San Juan y se incorpora a una cartera de iniciativas solares y de almacenamiento que la empresa desarrolla en distintas provincias.

La compañía tiene comprometidas inversiones por más de US$ 220 millones para proyectos energéticos. Su actividad comprende el desarrollo, la construcción y la operación de activos de generación y almacenamiento, con participación en las distintas etapas necesarias para llevar los proyectos hasta su puesta en funcionamiento.

El plan de expansión contempla un crecimiento de la cartera renovable y de almacenamiento y el ingreso a nuevas fuentes de generación. En ese esquema, la empresa busca ampliar su presencia en distintas regiones del país y desarrollar proyectos vinculados con la transición hacia una matriz energética con mayor participación de fuentes renovables.

Para San Juan, la incorporación del parque de Calingasta representa un nuevo incremento de la capacidad de generación solar. La provincia cuenta con elevados niveles de radiación solar y una infraestructura que en los últimos años favoreció el desarrollo de proyectos de generación fotovoltaica.