Arcor cumple 75 años e inaugura su primer parque solar en Catamarca

En el marco de la celebración de su 75° aniversario, Grupo Arcor puso en funcionamiento su primer parque solar , ubicado en el Complejo Industrial Recreo, en la provincia de Catamarca. La iniciativa demandó una inversión de US$ 3,8 millones y forma parte de la estrategia de sustentabilidad de la compañía, orientada a incrementar el uso de energías renovables y reducir su huella ambiental.

El nuevo parque fue construido sobre un predio de 12 hectáreas y cuenta con una potencia instalada de 6,6 MW. Según informó la empresa, tendrá una generación estimada superior a los 11.000 MWh anuales, lo que permitirá que la planta industrial de Recreo cubra hasta el 90% de su consumo eléctrico con energía renovable. Además, la iniciativa reducirá aproximadamente 4.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente por año.

La inauguración se enmarca en la Estrategia de Sustentabilidad 2030 "Vivir Mejor" y en el plan de acción climática que desarrolla la empresa. Actualmente, más del 60% de la energía eléctrica y térmica utilizada por el Grupo Arcor proviene de fuentes renovables. En esa línea, la compañía señaló que durante 2025 logró reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida respecto de los niveles registrados en 2017.

El acto contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; autoridades provinciales y municipales; y directivos de la empresa encabezados por el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani.

Durante la inauguración, Pagani sostuvo que el parque solar forma parte de una visión de largo plazo que busca combinar crecimiento productivo, desarrollo local y sustentabilidad. Además, remarcó que la compañía mantiene su compromiso con Recreo, localidad donde opera desde hace casi cuatro décadas.

Por su parte, el gobernador Jalil destacó la importancia del proyecto para ampliar el uso de energías renovables en la provincia y subrayó el impacto de Arcor como uno de los principales generadores de empleo privado en Catamarca. También valoró la cooperación entre el sector público y el privado para impulsar inversiones vinculadas al desarrollo económico y social.

Inversiones en educación y ambiente

Además del parque solar, Arcor anunció una serie de iniciativas destinadas a fortalecer su presencia en la comunidad. Entre ellas se encuentra la ampliación y el equipamiento de la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 1 de Recreo, que incorporará un laboratorio de Ciencias Naturales y un taller de Electromecánica para más de 600 estudiantes.

La empresa también presentó la Reserva Natural Urbana "Vivir Mejor", un espacio de seis hectáreas destinado a la conservación y regeneración del bosque nativo, la educación ambiental y el desarrollo de actividades abiertas a la comunidad.

Grupo Arcor desembarcó en Recreo en 1987 y desde entonces desarrolló uno de sus principales complejos industriales del país. El establecimiento reúne tres plantas fabriles, 14 líneas de producción y más de 700 empleados, con una capacidad instalada de 58.000 toneladas anuales.

Desde ese complejo se producen caramelos de goma, gelatinas, premezclas, jugos en polvo y panificados navideños destinados tanto al mercado interno como a la exportación hacia distintos países de América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

La planta también se destaca por sus proyectos ambientales. Fue la primera operación del grupo en alcanzar la meta de "Basura Cero", eliminando el envío de residuos a disposición final, y dispone de una planta de tratamiento de efluentes que permite reutilizar agua para riego y transformar los lodos generados en enmiendas orgánicas para uso agrícola.