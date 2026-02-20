Vaca Muerta en Mendoza: YPF y privados apuran inversiones para definir su viabilidad

Con perforaciones previstas y estudios sísmicos en marcha, Mendoza acelera la exploración en Vaca Muerta para medir su potencial real.

El director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio, afirmó que la provincia concentra “un 30% de la formación” de Vaca Muerta y remarcó que se trata de “una formación no convencional” donde los hidrocarburos “están alojados en esa roca” y no migraron. Subrayó que el objetivo es determinar si ese potencial en Malargüe es “técnica y económicamente viable”.

"Sabemos que la formación está, pero para comprobar si técnica y económicamente es viable explotar esa formación en Mendoza, hay que hacer inversiones, hay que hacer exploración", sostuvo Erio en MDZ Radio. Recordó que el desarrollo en Neuquén comenzó "hace aproximadamente 15 años" con Loma Campana y explicó que, como ocurre en todas las cuencas, el crecimiento "se va expandiendo hacia las periferias".

Inversiones y exploración: el desafío de hacer viable la Vaca Muerta mendocina En ese proceso, destacó el rol de YPF, que “perforó dos pozos en dos bloques con buenos resultados” en el sur mendocino. Actualmente, la compañía se encuentra en un segundo período exploratorio con el compromiso de “perforar un nuevo pozo vertical y dos pozos horizontales” y, además, “ha comprometido un nuevo pozo que estiman comenzar este año”. Según detalló, la inversión estimada es de “20 millones de dólares” por pozo no convencional.

También mencionó la incorporación de la UTE Quintana Energy - TSB en el área Cañadón Amarillo, dentro del Plan Andes. La provincia condicionó la extensión de la concesión a inversiones en no convencional y la empresa “comprometió 44 millones de dólares para actividad exploratoria”. Actualmente desarrolla “adquisición de sísmica 3D” para definir futuras locaciones de pozos horizontales.

Erio agregó que una tercera empresa, Tango Energía, evalúa profundizar hacia Vaca Muerta en el bloque Payún Oeste, inicialmente adjudicado con compromiso convencional.