Bono extra de $880.000 para petroleros: quiénes lo cobran y por qué hay quejas de los trabajadores de Vaca Muerta

Los haberes percibidos este mes, correspondientes a los salarios de enero, traen una grata sorpresa para los trabajadores petroleros, quienes tienen acreditados en sus cuentas $880.000 más que el mes anterior, aunque no beneficia a todos por igual, dado que según las funciones tributan Impuesto a las Ganancias o no.

La suma corresponde a la Gratificación por Cuenca Neuquina , que es de $500.000 y la recientemente creada Asignación Permanente Vaca Muerta , de $380.000, según lo acordado y firmado en el acta del 13/16 de enero pasado, consignó el portal especializado Más Energía (+e).

Según los analistas, se trata técnicamente de bonos , pero en la práctica será un incremento salarial, al menos una parte. Los $500.000 de Gratificación por Cuenca Neuquina se cobrará por única vez, mientras que la Asignación Permanente Vaca Muerta pasará a formar parte del sueldo, y por lo tanto percibido todos los meses, aunque tiene carácter no remunerativo.

Está prevista que las partes empresarias (CEPH y CASEPE) y gremiales (sindicatos de Petroleros Privados y el Personal Jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa) se vuelvan reunir para discutir paritarias en marzo, pero dado que el acuerdo anterior estaba vigente desde junio de 2025, estaba implícita la necesidad de ajustar salarios , para no perder frente a la inflación.

Si bien la paritaria venía con incrementos porcentuales, “en esta oportunidad, lograron incrementos no porcentuales, sino bajo el concepto de bonos ". "Por un lado, una gratificación excepcional de $500.000 y, por otro, un bono permanente de $380.000, que termina consolidándose como un incremento real en el bolsillo”, explicó Gonzalo Martín Gutiérrez, del estudio C.S.B. & ASOC., ante la consulta de +e.

Pese al acuerdo no todo es color de rosa entre los trabajadores. Por un lado, está el hecho de que sean sumas fijas no remunerativas, que se cobraron ya en febrero (sueldo de enero) impacta en el recibo de sueldo pero no en cálculos de eventuales indemnizaciones, contribuciones patronales y aportes a obra social. Allí contaría una "cuestión política para moderar el tono de los incrementos salariales frente a otros sectores que no han tenido el mismo reconocimiento", expresó Gutiérrez.

Impuesto a las Ganancias

Además, está el impacto Ganancias en los salarios de bolsillo, aunque esto no afecta a todos por igual. Es que los categorizados como "trabajador de pozo" quedarán exentos del impuesto sobre estos montos, mientras que el personal no encuadrado de ese modo, sí estará alcanzado por Ganancias. En salarios de las magnitudes que tiene el sector petrolero no es un tema menor.

En el caso de la Gratificación por Cuenca Neuquina ($500.000) el pago será por única vez, al personal que esté activo al momento del pago y que haya trabajado el mes completo. Además, no aportará a obra social ni descuentos jubilatorios o sindicales, pero sí tributará Ganancias (siempre que no sea personal de pozo, que está exento).

En cuanto a la Asignación Permanente "Vaca Muerta" se ha fijado que se ajustará por paritarias, que tendrá su primera revisión a partir del 1 de abril próximo, pero respecto de las cargas sociales está alcanzado por aportes a la obra social, cuota sindical y la llamada contribución sociocultural. En el tema Ganancias funciona igual que la gratificación y sólo lo pagará el personal que no es de pozo.