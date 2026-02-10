Bajo el control de Estados Unidos, Venezuela volvió a enviar petróleo a Israel

Venezuela reanudó envíos de petróleo a Israel tras años de pausa, bajo supervisión de Estados Unidos, en medio de una reconfiguración del comercio.

Venezuela concretó su primer envío de petróleo crudo a Israel después de varios años sin operaciones, en un contexto marcado por el cambio de control en manos de Estados Unidos sobre sus exportaciones y la reconfiguración del mapa energético internacional.

El cargamento tuvo como destino a Bazan Group, principal refinador de crudo de Israel, según confirmaron fuentes con conocimiento directo de la operación citadas por Bloomberg. Se trata del primer despacho hacia ese país desde mediados de 2020, cuando había arribado un volumen cercano a los 470 mil barriles, de acuerdo con datos de la firma Kpler.

Desde la compañía israelí, también conocida como Oil Refineries Ltd, evitaron hacer comentarios sobre la operación, mientras que el Ministerio de Energía de Israel tampoco confirmó oficialmente el origen del crudo recibido. Habitualmente, el país no divulga de manera pública la procedencia de sus cargamentos, y en algunos casos los buques suspenden la transmisión de datos de rastreo al aproximarse a los puertos.

Envío desde Venezuela El nuevo envío se da luego de la captura del dictador narco Nicolás Maduro y tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que asumirá la supervisión de las ventas internacionales de petróleo venezolano. Hasta ese momento, gran parte de la producción tenía como destino principal el mercado chino, pero en las últimas semanas se registraron despachos hacia India, España, Estados Unidos e Israel.

El reordenamiento del sector energético venezolano también despertó renovado interés de compañías internacionales. La petrolera británica BP confirmó que inició gestiones para obtener una licencia de Washington con el objetivo de avanzar en el desarrollo del yacimiento de gas Manakin-Cocuina, compartido entre Venezuela y Trinidad y Tobago.