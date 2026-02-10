Bajo el control de Estados Unidos, Venezuela volvió a enviar petróleo a Israel
Venezuela reanudó envíos de petróleo a Israel tras años de pausa, bajo supervisión de Estados Unidos, en medio de una reconfiguración del comercio.
Venezuela concretó su primer envío de petróleo crudo a Israel después de varios años sin operaciones, en un contexto marcado por el cambio de control en manos de Estados Unidos sobre sus exportaciones y la reconfiguración del mapa energético internacional.
El cargamento tuvo como destino a Bazan Group, principal refinador de crudo de Israel, según confirmaron fuentes con conocimiento directo de la operación citadas por Bloomberg. Se trata del primer despacho hacia ese país desde mediados de 2020, cuando había arribado un volumen cercano a los 470 mil barriles, de acuerdo con datos de la firma Kpler.
Te Podría Interesar
Desde la compañía israelí, también conocida como Oil Refineries Ltd, evitaron hacer comentarios sobre la operación, mientras que el Ministerio de Energía de Israel tampoco confirmó oficialmente el origen del crudo recibido. Habitualmente, el país no divulga de manera pública la procedencia de sus cargamentos, y en algunos casos los buques suspenden la transmisión de datos de rastreo al aproximarse a los puertos.
Envío desde Venezuela
El nuevo envío se da luego de la captura del dictador narco Nicolás Maduro y tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que asumirá la supervisión de las ventas internacionales de petróleo venezolano. Hasta ese momento, gran parte de la producción tenía como destino principal el mercado chino, pero en las últimas semanas se registraron despachos hacia India, España, Estados Unidos e Israel.
El reordenamiento del sector energético venezolano también despertó renovado interés de compañías internacionales. La petrolera británica BP confirmó que inició gestiones para obtener una licencia de Washington con el objetivo de avanzar en el desarrollo del yacimiento de gas Manakin-Cocuina, compartido entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
Ese proyecto requiere autorización estadounidense debido a las sanciones vigentes contra la estatal PDVSA. BP ya había contado con permisos tanto del gobierno norteamericano como del régimen venezolano, aunque esas licencias fueron revocadas en 2025.
En paralelo, Estados Unidos reforzó el control militar sobre el tráfico marítimo vinculado a Venezuela. El Pentágono informó recientemente la captura del petrolero Aquila II, sancionado por Washington, que había logrado evadir el bloqueo y fue interceptado en el océano Índico. Se trata del octavo buque incautado desde que se ordenó el cerco a las rutas vinculadas al país sudamericano.