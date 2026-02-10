El petróleo "coquetea" con los 70 dólares el barril tras las advertencias de Donald Trump sobre Irán

Los futuros del petróleo para abril se mantienen estables pero elevados, en torno a 70 dólares el barril, en medio de las tensiones crecientes en el Golfo Pérsico , luego de Estados Unidos elevara el alerta marítima sobre Irán. Sin dudas, es un dato que no agrada a la Casa Blanca, que pretende un valor cercano a los 60 dólares.

Los precios de petróleo Brent del Mar del Norte para abril subieron hasta los 69,21 dólares por barril antes de las mediodía para luego ubicarse algo por debajo y marcar en las pizarras 68,70 dólares, una caída de 0,5% a las 11,10 hora de Nueva York. Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate, de referencia en el mercados norteamericano, cotizaban a 63,90 el barril, luego de alcanzar los 64,41 dólares por barril en el arranque de la rueda.

"Los precios del crudo subieron más del 1% en la sesión anterior, tras informes que mostraban una mayor cautela en Estados Unidos hacia Irán, lo que contrarrestó en gran medida las señales positivas de las conversaciones mantenidas el fin de semana entre ambos países", señala el portal Investing, en relación al diálogo entre la administración Trump y representantes del gobierno de Irán.

La Administración Marítima del Departamento de Transporte de EE. UU. recomendó el lunes a los buques con bandera estadounidense que se mantengan lo más alejados posible del territorio iraní al atravesar el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. Esto alertó a los operadores, que empezaron a observar cada vez con más cuidado la marcha del diálogo entre ambos países.

En este sentido, vale recordar que la recomendación de la agencia gubernamental de Estados Unidos de que los buques con bandera estadounidense que se mantuvieran cerca de Omán durante la travesía, para evitar el riesgo de ser interceptados por las fuerzas del régimen iraní.

Esta advertencia generó preocupación en los mercados, en caso de mantenerse las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pese a los avances logrados entre ambos países en los últimos días y al compromiso de entablar más conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

En este contexto, Teherán rechazó los llamados a detener la fase de enriquecimiento de uranio, el punto más cuestionado del programa nuclear por parte de Washington.

Precio de los granos

Lo que empieza a estar ahora en la mira es el precio de los commodities agrícolas, por las implicancias del precio del crudo y la debilidad del dólar. Los granos se mueven en el mismo sentido que las materias primas energéticas, pero el valor del petróleo incide en algunos precios como fertilizantes, agroquímicos e incluso en el valor del gasoil, insumo clave en las labores agrícolas.

A su vez está impactando en este mercado, positivamente, el principio de acuerdo entre Estados Unidos y China. "Las afirmaciones públicas emitidas por el presidente norteamericano, Donald Trump, plantean una demanda adicional de 8,00 millones de toneladas. Desde China cumplieron a finales de enero su compromiso de adquirir cargamentos norteamericanos por el equivalente a 12,00 millones de toneladas y, en este contexto, Trump solicitó a Jinping incrementar este volumen a 20,00 millones de toneladas", dijeron a MDZ desde la corredora de granos Zeni.

Los últimos datos de mercado marcan subas en los precios de la soja y derivados, y del maíz, pero caídas de hasta 1 dólar por tonelada en los futuros del trigo a septiembre 2026.