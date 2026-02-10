Manzano, por qué sus socios noruegos de Interoil abandonan Vaca Muerta y el país

Manzano y sus socios han escrito otro capítulo nada afortunado en la explotación del yacimiento Vaca Muerta , ya que la empresa estatal Petrominera Chubut resolvió rescindir el contrato con Selva María Oil, vinculada al mendocino y a sus socios de la noruega Interoil. Esto fue en septiembre.

El caso es que este lunes 9 de febrero la empresa nórdica anunció el retiro de todas sus operaciones en Vaca Muerta, mientras confirmó que se iba del país.

La historia es conocida para Manzano: inversiones que se anuncian, inversiones que nunca llegan.

Esto es lo que pasó con sus socios ahora empacando sus petates y difícilmente regresando en el mediano plazo. No se extrañarán mucho, a decir verdad.

Los problemas de Manzano y sus socios en Chubut se concentraron en el bloque de Vaca Muerta llamado Mata Magallanes Oeste.

Una de las curiosidades para los analistas es que Interoil, en septiembre pasado, avisó que no se quedaría de brazos cruzados amenazando al gobierno patagónico de llevar la rescisión del contrato ante varios arbitrajes internacionales.

Finalmente todo fue zapateo y levantada de polvareda.

Inversiones extranjeras

Es evidente que los inversores extranjeros en Argentina cambiaron de opinión un semestre después, pero de modo radical, según lo refrenda el comunicado emitido desde Oslo.

"Interoil Exploration and Production ASA anuncia que ha tomado la decisión estratégica de abandonar sus operaciones convencionales en Argentina. Esta salida abarca la participación de Interoil en el país en todas las operaciones conjuntas de Santa Cruz Sur (cuyo vencimiento está previsto entre abril y agosto de 2026) y el Bloque La Brea, así como el derecho a impugnar la rescisión de la concesión de producción Mata Magallanes Oeste (MMO) y el bloque de exploración Cañadón Ramírez (CR)".

En otro tramo del anuncio de salida final, los noruegos consideran reducir los daños colaterales de un final abrupto y sorpresivo, citando casos ni de cerca muy parecidos a los que protagonizaron de la mano del mendocino José Luis Manzano.

"La decisión de salir de Argentina también se debe al deterioro sostenido del entorno operativo y de inversión en la provincia de Santa Cruz", afirman. Para agregar que "con el tiempo, varios importantes operadores internacionales y nacionales, como YPF, Pan American Energy, Petrobras, Sinopec y Total , han reducido o abandonado progresivamente sus posiciones convencionales en la región a medida que la competitividad de los activos disminuía".

Sin embargo, el cúmulo de vaguedades tiene su punto culminante al subrayar varias falsedades como verdades: "la mayor complejidad fiscal y regulatoria, las recurrentes perturbaciones laborales y sociales, y la menor visibilidad de las inversiones a largo plazo han afectado negativamente las decisiones de asignación de capital".

Interoil empresa Así luce la web de Interoil a la hora de "presentar" a sus máximos directivos. El presidente es un enigma.

Vaca Muerta

El bloque concesionado por la petrolera estatal de Chubut en 2018 estipuló que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Selva María–Interoil (Manzano and friends) se comprometió a invertir 13 millones de dólares y a reactivar 19 pozos para llevar la producción a unos 30 m³ diarios.

Sin embargo, las cifras del bloque Mata Magallanes Oeste a mediados del año pasado indicaban que apenas producía 1 m³/día. Ejecutivos de Petrominera Chubut también argumentaron que las "inversiones" no eran tales y que jamás se había cumplido el cronograma pactado.

Esta situación provocó la quita de la concesión.

Otro fragmento del comunicado oficial de Interoil podría confirmar, a su pesar, que la empresa quedará en manos de Manzano y su grupo.

"El proceso de retiro se está llevando a cabo en estrecha coordinación con los socios locales y las autoridades reguladoras para garantizar una transición responsable y ordenada para todas las partes interesadas".

A buen entendedor, pocas palabras y nada de inversiones.