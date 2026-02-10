El Gobierno pone a disposición de los productores un crédito para cosecha y acarreo

En el marco del inicio de la temporada de cosecha en la industria vitivinícola, el Gobierno de Mendoza por intermedio del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) anunció el lanzamiento de una nueva línea de financiamiento destinada a cubrir los gastos de cosecha y acarreo de uva correspondientes a la vendimia 2026.

Esta herramienta está orientada a productores vitícolas que exploten hasta veinte hectáreas de viñedos , con el objetivo de acompañar a los pequeños y medianos productores en una de las etapas más importantes del ciclo productivo.

Asimismo, el director ejecutivo de la administradora podrá autorizar el acceso a cooperativas vitivinícolas , permitiéndoles asistir a sus asociados en los costos vinculados a la recolección y traslado de la uva.

La operatoria contempla distintos valores según el tipo de uva a cosechar . En el caso de uvas no varietales, el monto a financiar es de $7.000 por quintal, mientras que para uvas varietales el valor asciende a $9.000 por quintal. De esta manera, se busca brindar un respaldo económico acorde a las características productivas de cada establecimiento.

Estos montos permiten cubrir una parte de los gastos operativos que enfrentan los productores durante la vendimia, contribuyendo a sostener la actividad.

El financiamiento se otorga con una tasa de interés compensatoria equivalente al 50% de la tasa activa nominal anual publicada por el Banco Nación para operaciones de cartera general, la cual actualmente se ubica en torno al 20% TNA.

Esta condición permite que los productores accedan al crédito en un contexto financiero accesible, facilitando el cumplimiento de sus compromisos.

El reintegro del crédito, que incluye capital e intereses, se realizará en dos cuotas. Los vencimientos están previstos para el 15 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027, fechas que coinciden con el calendario productivo y comercial del sector.

Garantías y plazos de presentación

Para respaldar los créditos otorgados, se aceptan diferentes tipos de garantías. Entre ellas se encuentran el Fideicomiso de Garantía de Vino y Mosto, con un porcentaje de aforo del 20%, garantías hipotecarias, prendas sobre automotores y fianzas otorgadas por Sociedades de Garantía Recíproca.

En el caso de créditos que no superen los $17 millones, se admitirá la fianza personal como alternativa. Esta variedad de opciones busca facilitar el acceso al financiamiento y adaptarse a la realidad de cada productor.

El plazo para la presentación de solicitudes de crédito se extiende hasta el 30 de abril de 2026. La tramitación es completamente digital y se realiza a través del sitio web oficial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, donde los interesados deben cargar la documentación requerida.

Una vez presentada la solicitud, el equipo de Asesoramiento del FTyC realiza el control inicial y continuará con el proceso de evaluación correspondiente. Además, se brinda atención virtual mediante WhatsApp al 261 2050154, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 y atención presencial en la sede central ubicada en Montevideo 456, segundo piso, Ciudad, así como en las delegaciones del interior provincial.