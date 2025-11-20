Harold Hamm, magnate invierte en Argentina comprando lote en Vaca Muerta

Continental Resources del magnate americano Harold Hamm ingresa a Vaca Muerta como operador en el sector de energía participando en un bloque del yacimiento de Argentina marcando la primera incursión operativa de la empresa fuera de Estados Unidos , de la mano de un amigo del presidente Trump.

La empresa de Hamm cubre el sector de energía. Su dueño donó más de 3 millones de dólares a comités de acción política vinculados a Donald Trump , entre 2016 y 2024.

La empresa Continental Resources hoy en Argentina también aportó más de 3,5 millones de dólares. Y donó 100.000 dólares al comité de investidura de Trump para el segundo mandato, en 2025.

En esta segunda administración Trump ha restringido significativamente las regulaciones ambientales y ha abierto más la producción de petróleo y gas en tierras federales, todas ellas cuestiones que Hamm apoya. Incluso estas medidas las impulsó en 2024.

Continental Resources acordó adquirir una participación operativa del 90% en el bloque Los Toldos II Oeste en Vaca Muerta , haciendo camino en el rubro de inversiones extranjeras en Argentina.

El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria de la provincia de Neuquén e incluye compromisos para perforación, fases piloto y desarrollo a gran escala.

El gobierno argentino pretende atraer a más operadores estadounidenses y acelerar el desarrollo de recursos no convencionales.

Continental Resources marca su primera incursión operativa fuera de Estados Unidos. Con sede en Oklahoma City la compañía ha iniciado los trámites regulatorios para registrar su filial local, Continental Resources Argentina SAU, como parte de su entrada en el mercado argentino.

Harold Hamm Argentina.jpg Harold Hamm, un amigo de Trump invierte en Argentina.

Petróleo

En la historia del petróleo actual no debería obviarse que en estos meses Estados Unidos supera a Arabia Saudita y Rusia para convertirse en el rey del petróleo mundial.

El principal responsable es Harold Hamm, de 67 años, un multimillonario de ojos azules, que llegó a ser el magnate energético más rico de Estados Unidos. Fue el primero en explotar con éxito los pozos petroleros de Dakota del Norte mediante fracturación hidráulica.

Su empresa, Continental Resources, ha quintuplicado su valor en cuestión de años, erigiéndose como un promotor arrogante del petróleo ecológico y prácticamente infinito, junto con todos los supuestos beneficios que se derivan de él.

Ahora Hamm parece dispuesto a enfrentarse a cualquiera que diga lo contrario. "Los que se oponen al fracking son hipócritas", afirmó. "Se rinden ante la religión del ecologismo".

En una serie de entrevistas con NBC News, el autodenominado amante de la naturaleza se jactó del “gran renacimiento del petróleo” que ayudó a crear y ridiculizó a quienes culpan a las compañías petroleras por el calentamiento global o del envenenamiento de la tierra.

"Algunos extremistas lo llaman contaminación por carbono. Es decir, todos exhalamos dióxido de carbono. ¿Acaso vamos a dejar de respirar? Esta es una nueva era", sostiene.

Harold Hamm se enamoró del petróleo en su adolescencia trabajando en una gasolinera. Fue en ese momento que pidió dinero prestado para convertirse en buscador de petróleo independiente a los veinte años. Pasó las siguientes cuatro décadas encontrando tesoros donde otros fracasaron o ni siquiera lo intentaron.

Energía

El mes pasado, cuando los datos del Departamento de Energía de EE. UU. proyectaban que Estados Unidos se había convertido en la nueva principal fuente de petróleo del mundo, Texas seguía siendo el mayor productor de crudo.

Sin embargo, Dakota del Norte experimentó el crecimiento más rápido, acercándose al millón de barriles de petróleo diarios, frente a los 10 mil barriles diarios de 2003, lo que impulsó el mayor aumento de la producción de petróleo en cinco años en la historia de Estados Unidos.

“El petróleo es una riqueza ancestral que yace bajo tierra”, dijo, mientras una de sus perforadoras hacía su trabajo bajo sus pies.

Las emisiones generan el calentamiento global. Foto: Efe. Las emisiones generan el calentamiento global. Foto: Efe.

Fracking

Los ecologistas temen que el auge petrolero de Hamm acelere la urgencia para crear alternativas ecológicas. A menos que se produzca una eliminación total de las emisiones de carbono en el próximo medio siglo, el planeta sufrirá las peores consecuencias del calentamiento global.

Afirman que el fracking puede contaminar el agua potable, provocar terremotos, alterar la vida silvestre y, inevitablemente, causar derrames mortales. Esta práctica está prohibida en Francia y Bulgaria, y el Parlamento Europeo votó recientemente a favor de obligar a todas las empresas que deseen realizar fracking a someterse a un riguroso proceso de evaluación ambiental.

"Una vez más, tenemos a algunos ecologistas fanáticos haciendo afirmaciones extravagantes y sin fundamento", dijo Hamm, quien señala que no se ha demostrado que el fracking contamine las aguas subterráneas, aunque algunos investigadores han relacionado los nuevos pozos de gas con aumentos repentinos en los niveles de arsénico.

“Amo la naturaleza”, dice Hamm. “No voy a hacer nada que la perjudique”.

trump Una loca historia de corbatas estrechó la relación entre el presidente norteamericano Trump y el empresario Harold Hamm. Captura de video

Trump

Entre ellos todo comenzó con una corbata. O, para ser más precisos, con un montón de corbatas. Ese fue el inicio de la relación hoy estrecha entre el presidente Donald Trump y el empresario Harold Hamm.

Se conocieron personalmente a finales de 2012. El ejecutivo de Continental Resources estaba en Nueva York por negocios y, a instancias de Trump, pasó por la Torre Trump para saludarlo.

Durante media hora, el promotor inmobiliario interrogó a Hamm sobre técnicas de perforación petrolífera y política energética, tomando notas mientras hablaba.

Acto seguido, observó que Hamm no llevaba corbata. “¿Conoces las corbatas Trump?”, preguntó el anfitrión. “¿Sabías que son un éxito de ventas? Deberías tener un par de muestras”.

Trump llevó a Hamm a la tienda de regalos de la Torre Trump, donde una vitrina exhibía corbatas de todos los colores. El magnate comenzó a sacar corbatas y a entregárselas a Hamm.

"¿Te gusta el rojo?", preguntó. "¿Te gusta el azul? ¿Te gusta el amarillo?", disparaba un eufórico Trump.

Hamm regresó a Oklahoma City con una colección de corbatas de Trump. Y a principios de 2014, cuando iba a ser fotografiado para un reportaje de portada de la revista Forbes, casualmente se puso una.

Unos días después, llegó un paquete de Trump. Dentro había más corbatas y una nota en su papel membretado personal: "Estimado Harold: Tu corbata lucía genial en la portada de Forbes, y el artículo fue aún mejor. ¡Eres increíble!!".