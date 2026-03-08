El dato negativo sobre el nivel de actividad de la construcción que empieza a preocupar

La actividad de la construcción volvió a mostrar señales de debilidad en el inicio de 2026. En enero, el Índice Construya (IC) , que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de insumos producidos por las principales empresas del rubro, registró una caída del 11,6% mensual desestacionalizada y se ubicó 1,1% por debajo del nivel de enero de 2025.

El retroceso reflejó, según explicaron desde el Grupo Construya, un ajuste típico posterior al cierre de año, en un contexto en el que la actividad real de obra continúa mostrando cautela y decisiones de inversión postergadas.

Desde la entidad señalaron que el comportamiento de febrero y marzo será determinante para evaluar con mayor precisión la dinámica sectorial del año recién iniciado.

El índice releva las ventas de productos clave para la construcción privada, como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos, entre otros, fabricados por compañías líderes del sector.

En paralelo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) , elaborado por el Indec, mostró un panorama algo más estable, aunque con matices.

El indicador correspondiente a diciembre de 2025 registró un aumento interanual del 1,2%, mientras que, en la comparación mensual, la variación fue prácticamente nula.

La serie tendencia-ciclo, en tanto, avanzó un 0,8% respecto del mes previo. De todos modos, desde el sector remarcan que ambos indicadores no son estrictamente comparables, ya que refieren a períodos distintos y a universos de medición diferentes: el IC capta con mayor rapidez el pulso del consumo privado de materiales, mientras que el ISAC tiene un alcance más amplio y rezagado.

El detalle por insumos confirma un escenario heterogéneo. En enero, solo cinco de los trece rubros relevados por el ISAC mostraron subas interanuales, con fuertes incrementos en el rubro “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, además de avances en hormigón elaborado, artículos sanitarios de cerámica, placas de yeso y pinturas.

En contraste, insumos tradicionales como cales, ladrillos huecos, aceros para la construcción, cemento portland y asfalto continuaron registrando caídas, lo que sugiere que la reactivación aún no alcanza a la obra en general y se concentra en segmentos puntuales.

maquinas, construcción Shutterstock

Este desempeño de la construcción se da en un contexto en el que el mercado inmobiliario empieza a mostrar algunas señales de recomposición, aunque todavía lejos de una recuperación plena.

Tras varios años de caída de precios y operaciones, la estabilización cambiaria y los cambios regulatorios en el mercado de alquileres mejoraron las expectativas de compradores e inversores.

En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, distintos relevamientos privados muestran un repunte gradual en las escrituras y una leve recuperación de los valores de venta en dólares, especialmente en departamentos, aunque los precios siguen por debajo de los máximos históricos.

Sin embargo, esa mejora del mercado inmobiliario todavía no se traduce de manera contundente en un mayor nivel de obras nuevas. Los desarrolladores continúan evaluando costos, financiamiento y demanda antes de lanzar proyectos, mientras que la construcción privada se sostiene, en gran medida, por refacciones y obras de menor escala.

En ese marco, la caída de enero del Índice Construya aparece como una señal de advertencia más que como un quiebre de tendencia. La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el sector logra consolidar una recuperación gradual o si, por el contrario, persiste un escenario de estancamiento en uno de los rubros con mayor efecto multiplicador sobre la economía.