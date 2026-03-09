La industria pierde peso en el PBI y alcanza el nivel más bajo en 80 años

La industria manufacturera argentina atraviesa un marcado retroceso estructural. Entre 2023 y 2025, el peso del sector en el PBI cayó del 16,5% al 13,7%, una reducción de casi tres puntos porcentuales que lo ubica en niveles similares a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Los datos surgen del informe elaborado por el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA .

El deterioro del sector de la industria manufacturera contrasta con la evolución general de la economía. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, el PBI argentino creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída del 8,3%, ubicándose entre los sectores más afectados del período.

Durante ese mismo lapso, otras actividades mostraron fuertes expansiones. La intermediación financiera creció 25,2%, la minería y los hidrocarburos aumentaron 17,9% y el agro avanzó 14,1%. En contraste, la industria quedó junto a actividades como la construcción y la pesca entre las más golpeadas de la economía.

El deterioro industrial no se limita a algunos rubros aislados. De acuerdo con el estudio, 22 de las 24 ramas manufactureras redujeron su valor agregado entre 2023 y 2025. Entre las caídas más pronunciadas, de entre 20% y 25%, se encuentran la metalurgia, las curtiembres y la marroquinería, el calzado y los productos minerales vinculados a la construcción. Los sectores que mostraron mayor resiliencia, aunque también con retrocesos menores, fueron alimentos y bebidas, tabaco y transporte.

Otro indicador que refleja la debilidad del sector es el nivel de utilización de las plantas industriales. Durante 2024 y 2025, la capacidad instalada se ubicó en promedio en torno al 58%, uno de los niveles más bajos de la última década y apenas por encima del registrado durante la pandemia. Esto implica que más del 40% de la capacidad productiva permanece ociosa, lo que limita nuevas inversiones y agrava la fragilidad del sector.

La contracción productiva también tuvo un impacto directo sobre el mercado laboral. Desde noviembre de 2023 hasta mediados de 2025 se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo industriales, considerando empleo registrado e informal. En promedio, el sector eliminó cerca de 160 empleos por día, lo que representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo perdidos en toda la economía durante ese período.

Primarización de las exportaciones

El informe también advierte sobre una simplificación del perfil exportador industrial. Las manufacturas de origen industrial pasaron de representar el 35% de las exportaciones en 2011 al 28% en 2024, mientras que las manufacturas de origen agropecuario mantuvieron una participación relativamente estable. Este cambio refleja una mayor dependencia de sectores basados en recursos naturales y una menor presencia de productos con mayor contenido tecnológico.

El deterioro también se observa en la evolución de largo plazo del sector. Según el estudio, el PBI industrial per cápita volvió a niveles similares a los de 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en términos de producción manufacturera por habitante.

Los investigadores advierten que, si estas tendencias se profundizan, la economía argentina podría enfrentar pérdidas estructurales de capacidades tecnológicas, productivas y de generación de empleo, consolidando un perfil cada vez más dependiente de actividades primarias.