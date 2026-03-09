Festeja Luis Caputo: la suba del petróleo generaría más dólares para Argentina por exportaciones de hidrocarburos

El barril del petróleo alcanzó los US$100 el barril. Esto incrementaría los dólares por exportación de hidrocarburos y aumentaría la balanza energética.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

La escalada del conflicto bélico en Medio Oriente llevó al cierre parcial del Estrecho de Ormuz, una zona por donde pasa la quinta parte del petróleo global. Esto derivó en una suba del precio del crudo que se disparó más de 7% y alcanzó los US$100 el barril.

Esta situación generaría mayores ingresos de dólares por exportaciones de hidrocarburos y daría un poco de aire en materia de ingreso de divisas al equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Cada incremento de 10 dólares en el precio del barril puede sumar entre US$1.300 millones y US$3.000 millones adicionales en exportaciones energéticas.

Cuántos dólares extras podrían ingresar De acuerdo a un análisis realizado por Empiria, de mantenerse estos niveles de precio del barril, las exportaciones de petróleo pasarían de US$6.400 millones en 2025 a US$9.400 millones. "El cálculo es conservador, dado que se realizó a partir de las cantidades exportadas en 2025 para medir el efecto precio. Pero es un piso, ya que la producción de Vaca Muerta va a seguir creciendo y Argentina tiene un consumo promedio anual de 550.000 barriles diarios. Todo lo que se produce por encima de ese nivel, se exporta", detallaron en la consultora.