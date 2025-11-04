Vaca Muerta: en octubre se produjo un 10% más de petróleo y gas

La producción de gas y petróleo en Vaca Muerta superó en un 10% al mes anterior. YPF lideró una vez más, con más de la mitad de las punciones.

YPF sumó 1045 etapas de fractura en Vaca Muerta en octubre, en un mes en el que se destacó el impulso del hub norte de la formación.

El mes pasado los analistas anticipaban una baja en la producción de Vaca Muerta, de algún modo impactada por el clima electoral, sin embargo, los resultados finales fueron prometedores. La noticia destacada es que en octubre la actividad en la formación shale de la Cuenca Neuquina anotó una suba de 10,32% en relación al mes anterior.

Pero además, los analistas destacan que uno de los impulsores de esta mejora fueron los bloques del norte de la formación no convencional.

Te Podría Interesar La paradoja de la conectividad: por qué la mejor tecnología es la que no depende de internet

Según datos relevados por el Country Manager de NCS Multistage para la Fundación Contactos Energéticos, en octubre se realizaron 2.020 etapas de fracturas en Vaca Muerta, lo que representa un 10,32% más que las 1.831 registradas en septiembre.

Ranking de empresas Siete de las trece operadoras que tiene Vaca Muerta mostraron dinamismo, con YPF concentrando la mayor parte de los trabajos de fractura, de hecho, más de la mitad de las punciones de todo el ciclo, totalizando 1045 etapas de fractura en octubre.

Pero según los analistas el dato saliente en el décimo mes del año es que marcó el inicio de un nuevo foco de desarrollo en Vaca Muerta, enfocado en lo que se conoce como «hub norte», esto es, los bloques ubicados en el área norte de la formación no convencional, que explicó cerca del 25% de las operaciones o una de cada cuatro etapas de fracturas realizadas ese mes.