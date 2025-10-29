YPF se queda con la totalidad de las acciones de Refinor

La petrolera YPF controlará el 100% del parquete accionario de Refinor, la comercializadora de combustible que opera en el norte argentino.

YPF compró la participación de Hidrocarburos del Norte en Refinor, la empresa que opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas en el norte argentino. Con esta operación, pasa a controlar el 100% del paquete accionario de Refinor, que continuará operando como parte del Grupo YPF.

Según explicaron desde la petrolera, esta operación es estratégica para la compañía, ya que le permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán), optimizando la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del NOA.

Refinor, además, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

Hidrocarburos del Norte, que tenía una participación del 50% en Refinor, es una sociedad perteneciente al Grupo Integra, un holding empresarial argentino con presencia en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y servicios financieros.