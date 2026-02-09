Una conocida cadena de supermercados congela precios en febrero y suma descuentos

La promoción incluye productos esenciales, descuentos por banco y cuotas sin interés. Los beneficios cambian según el día y el medio de pago.

Durante febrero, los supermercados refuerzan sus promociones para ofrecer descuentos y planes de pago en cuotas sin interés, una combinación cada vez más utilizada por los consumidores para organizar mejor sus gastos. En ese contexto, Supermercados DIA activó un esquema de beneficios que varía según el día, el medio de pago y la entidad financiera.

Las promociones apuntan a aliviar el presupuesto mensual en un mes marcado por el impacto de la inflación en los precios de los alimentos. A través de acuerdos con bancos, billeteras digitales y su propio programa de fidelización, DIA permite acceder a importantes rebajas tanto en compras presenciales como online.

Supermercado dia Foto: thefoodtech.com Supermercado dia ofrece una amplia cantidad de descuentos en febrero. Foto: thefoodtech.com Supermercados DIA: qué incluye la propuesta de febrero Hasta el 28 de febrero, DIA mantiene una selección de ofertas en productos de consumo masivo, con precios promocionales en marcas líderes y artículos de su línea propia. La iniciativa está orientada a facilitar la compra de alimentos básicos y productos habituales del hogar, con valores que en algunos casos parten desde los $650.

Entre las marcas incluidas se encuentran Hellmann’s, Knorr, Lay’s, La Virginia, Nesquik, Pureza, Tostitos, Morixe y productos de marca DIA, con descuentos que se renuevan a lo largo del mes según la disponibilidad y el canal de venta.

Todos los descuentos vigentes en Supermercados DIA durante febrero 2026 Las promociones se organizan por día y pueden utilizarse tanto en tiendas físicas como en la tienda online y la app oficial, según el caso: