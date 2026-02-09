Una conocida cadena de supermercados congela precios en febrero y suma descuentos
La promoción incluye productos esenciales, descuentos por banco y cuotas sin interés. Los beneficios cambian según el día y el medio de pago.
Durante febrero, los supermercados refuerzan sus promociones para ofrecer descuentos y planes de pago en cuotas sin interés, una combinación cada vez más utilizada por los consumidores para organizar mejor sus gastos. En ese contexto, Supermercados DIA activó un esquema de beneficios que varía según el día, el medio de pago y la entidad financiera.
Las promociones apuntan a aliviar el presupuesto mensual en un mes marcado por el impacto de la inflación en los precios de los alimentos. A través de acuerdos con bancos, billeteras digitales y su propio programa de fidelización, DIA permite acceder a importantes rebajas tanto en compras presenciales como online.
Te Podría Interesar
Supermercados DIA: qué incluye la propuesta de febrero
Hasta el 28 de febrero, DIA mantiene una selección de ofertas en productos de consumo masivo, con precios promocionales en marcas líderes y artículos de su línea propia. La iniciativa está orientada a facilitar la compra de alimentos básicos y productos habituales del hogar, con valores que en algunos casos parten desde los $650.
Entre las marcas incluidas se encuentran Hellmann’s, Knorr, Lay’s, La Virginia, Nesquik, Pureza, Tostitos, Morixe y productos de marca DIA, con descuentos que se renuevan a lo largo del mes según la disponibilidad y el canal de venta.
Todos los descuentos vigentes en Supermercados DIA durante febrero 2026
Las promociones se organizan por día y pueden utilizarse tanto en tiendas físicas como en la tienda online y la app oficial, según el caso:
Beneficios con ClubDia
- Cupón ClubDia: 20% de ahorro todos los martes, sin tope ni monto mínimo de compra. Es acumulable con otras promociones y válido en tiendas, Diaonline y la app. No incluye carnes ni fiambres en locales con venta asistida.
Descuentos con bancos y billeteras
- Banco Santa Fe con MODO: 30% de descuento todos los martes. Tope de reintegro de $10.000 por semana. Pago con tarjeta de crédito.
- Banco Nación con MODO: 30% de descuento los miércoles en la primera compra. Tope de reintegro de $10.000. Pago con tarjeta de crédito.
- Banco Entre Ríos con MODO: 30% de descuento todos los jueves. Tope de reintegro de $10.000 por semana. Pago con tarjeta de crédito.
- Ualá: 25% de descuento todos los viernes. Tope mensual de $10.000. Pago con tarjeta de crédito.
- Banco Galicia: 3 cuotas sin interés de jueves a domingos con tarjetas Visa y Mastercard.
Cómo aprovechar mejor las promociones
Desde la cadena recomiendan revisar las condiciones de cada beneficio, ya que los topes de reintegro y la vigencia pueden variar según el banco o la billetera utilizada. Además, algunas promociones son acumulables con ofertas propias de DIA, lo que permite maximizar el ahorro en una misma compra.
Con este esquema, Supermercados DIA se suma a la competencia por atraer consumidores en febrero, ofreciendo una combinación de descuentos directos, cuotas sin interés y beneficios exclusivos para clientes frecuentes.