Dos supermercados lanzan fuertes descuentos en celulares: cómo acceder

Las grandes cadenas de supermercados Coto y Carrefour comenzaron a ofrecer una serie de ofertas en teléfonos celulares que se destacan por descuentos de hasta 40% sobre los precios habituales, junto con la posibilidad de financiar las compras en cuotas sin interés, tanto en sus locales físicos como tiendas online.

Estas promociones forman parte de una estrategia comercial para atraer a más clientes y diversificar el catálogo de productos, acercando dispositivos móviles a consumidores que buscan ahorrar en tecnología sin resignar calidad. En algunos casos, los modelos más económicos se ofrecen desde menos de $160.000, dependiendo de la marca y la capacidad de almacenamiento.

Entre los equipos con descuentos disponibles, figuran dispositivos de marcas populares como Samsung, Motorola y Tecno, con rebajas que pueden superar el 40% en ciertos modelos específicos, especialmente cuando se compran con envío a domicilio o en el canal digital.

Estas condiciones buscan facilitar el acceso a smartphones de distintas gamas para consumidores que prefieren pagar en cuotas fijas sin cargos financieros adicionales.

El Samsung A06 de 64 GB con rebajas de alrededor del 27% y financiación también en cuotas sin interés.

El Tecno Spark de 256 GB a aproximadamente $159.999, con un descuento cercano al 46% y opción de tres cuotas sin interés.

Motorola Signature-Argentina - Interna 2 Ilustrativa. Dos supermercados ofrecen descuento en celulares.

Las ofertas están disponibles tanto en las sucursales físicas de los supermercados» como en sus respectivas plataformas de venta online, aunque la disponibilidad de cada modelo puede variar según el stock y el lugar. Las promociones suelen estar sujetas a la existencia de unidades y pueden agotarse rápidamente, sobre todo en equipos con mayor demanda.

Además del descuento directo sobre el precio de lista, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés con tarjetas de crédito habilitadas representa una ventaja importante para quienes desean renovar su teléfono sin pagar el total de una sola vez.