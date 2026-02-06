El Banco Ciudad subasta celulares Samsung: qué modelos son y cómo participar

El Banco Ciudad confirmó una nueva subasta de teléfonos celulares marca Samsung. Las fechas, modelos y cómo participar.

En las últimas horas, el Banco Ciudad confirmó la realización de una nueva subasta dentro de su calendario de remates para el 2026. Esta se trata de una nueva actividad que se pone en agenda y ya se encuentra disponible para inscribirse en el sitio web de las subastas de la entidad bancaria.

No es la primera vez que el Banco Ciudad organiza este tipo de remates, sino que tiene basta experiencia en la organización de las actividades relativas ya que las ha realizado junto con ARCA, PAMI y otros organismos nacionales que ponen a disposición algunos bienes para poder darlo a los contribuyentes.

Qué subasta el Banco Ciudad En esta ocasión, el Banco Ciudad subastará lotes de 22 celulares cada uno de la marca Samsung de distintos modelos. Cada lote traerá modelos del Samsung A-22, A-23, A-10, A-21S y AS9, entre otros de los que se encuentran disponibles para "pujar".

Los celulares vienen con las baterías colocadas (sin controlar), han sido usados, tienen algunos deterioros, algunos con roturas, y con el funcionamiento sin controlar.

Samsung-Galaxy-A16-5G-2 La subasta del Banco Ciudad trae celulares. Foto ilustrativa. La fecha de la subasta será el 27 de marzo según indicó el calendario de los remates que organiza la entidad financiera de la Ciudad de Buenos Aires. Al ser online, cualquier persona puede participar de la misma.