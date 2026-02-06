Analizan derivar a Bastian Jerez a una clínica privada tras su evolución médica

A casi un mes del accidente ocurrido en Pinamar , el estado de salud de Bastian Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en Mar del Plata , muestra avances que abrieron la posibilidad de un traslado a una clínica privada para continuar su tratamiento.

Según el último parte médico, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con IOMA, analiza la derivación del menor a un centro asistencial que cuente con la infraestructura necesaria para una nueva etapa de recuperación, especialmente en el aspecto motor.

Actualmente, Bastián permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde recibe atención desde el 12 de enero, fecha en la que sufrió un choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en Pinamar.

El posible traslado se realizaría mediante un vuelo sanitario , siempre que su cuadro clínico y las condiciones meteorológicas lo permitan.

La decisión se apoya en una evolución médica sostenida, sin necesidad de nuevas intervenciones de alta complejidad. Desde el organismo oficial indicaron que la obra social ya gestionó la derivación hacia un efector privado con las condiciones adecuadas para acompañar el proceso de rehabilitación.

Durante su internación, el niño fue sometido a siete cirugías, múltiples estudios y traslados médicos que permitieron detectar y tratar lesiones de gravedad.

La intervención más reciente, realizada a comienzos de febrero, consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el fin de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.

El caso continúa siendo seguido de cerca por el equipo médico y las autoridades sanitarias provinciales, mientras se define el lugar más adecuado para avanzar con la recuperación del menor.