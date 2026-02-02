Operaron a Bastian por séptima vez: qué dice el nuevo parte médico

El nene de 8 años permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras una nueva intervención para mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo.

A tres semanas del grave accidente vial ocurrido en Pinamar, Bastian, un nene de 8 años, fue sometido a una séptima cirugía y continúa internado en terapia intensiva. El último procedimiento tuvo un resultado satisfactorio y apunta a optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo, según el parte médico más reciente.

Los médicos que asisten a Bastian realizaron una nueva operación en el marco del delicado cuadro que atraviesa desde el choque entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar.

De qué operaron a Bastian Según explicaron, durante la intervención “se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural”. La cirugía fue calificada como “satisfactoria” y se llevó a cabo con el objetivo de mejorar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo.

Internación en terapia intensiva El nene de 8 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, donde recibe asistencia respiratoria mecánica. Según informaron los profesionales de la institución, se mantuvo estable bajo los parámetros clínicos y hemodinámicos durante su internación.