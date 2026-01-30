Buenas noticias para Bastian: el nene pudo respirar por sus propios medios por primera vez desde el accidente

Le quitaron el respirador artificial a Bastian, el niño que se accidentó en Pinamar. Los médicos lo volvieron a conectar de noche para que pueda descansar.

Los médicos que atienden a Bastian, el nene que se accidentó en Pinamar en el choque entre una camioneta y un UTV, empezaron a retirarle de manera progresiva el respirador artificial para que pueda respirar por sus propios medios. Además, fue la madre del niño quien comentó los últimos detalles de la situación de salud del niño al postear en sus redes un mensaje de amor a su hijo y agradecimiento al hospital.

Mientras evoluciona el niño, sin la asistencia mecánica durante el día, los médicos prefieren, ya de noche, volver a conectarlo para que pueda descansar.

Oraciones y pedidos por Bastian “Sos increíble, Basti. Todos los días nos demostrás lo increíble y maravilloso que sos. Sigamos orando y pidiendo por él, por su cabecita y cada parte de su cuerpo”, escribió a través de una historia de Instagram.

El niño pasó gran parte de la jornada de ayer sin asistencia respiratoria para probar cómo respondía su organismo al tratamiento recibido. La medida trajo amplia satisfacción a su familia y a los médicos por el avance conseguido.