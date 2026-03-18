Asesinaron a una jubilada y el principal sospechoso es su nieto de 17 años

Una jubilada de 76 años fue hallada sin vida en su casa con signos de violencia. Investigan a su nieto, sospechado por el crimen ocurrido en Capilla del Señor.

El asesinato de una jubilada de 76 años sacudió a la localidad bonaerense de Capilla del Señor, en el partido de Exaltación de la Cruz.

El asesinato de una jubilada de 76 años sacudió a la localidad bonaerense de Capilla del Señor, en el partido de Exaltación de la Cruz. La víctima fue encontrada sin vida en su vivienda, con múltiples lesiones producto de una violenta agresión, lo que dio inicio a una investigación que fue estrechando el cerco sobre su nieto.

De acuerdo a fuentes del caso, la mujer presentaba golpes, fracturas en ambas muñecas y heridas compatibles con un ataque con arma blanca. Además, los peritajes detectaron signos de abuso, lo que agravó el cuadro y profundizó la conmoción entre los vecinos de la zona, quienes conocían a la víctima por su rutina cotidiana.

El hecho salió a la luz cuando personal policial acudió al domicilio tras una alerta y constató la escena: el cuerpo yacía en el interior de la casa, sin signos de violencia en los accesos, lo que reforzó la hipótesis de que el agresor sería alguien de confianza o con acceso al lugar.

Investigan al nieto de la jubilada En ese contexto, la investigación avanzó y en las últimas horas se ordenó un allanamiento en la vivienda donde reside el principal sospechoso: el nieto de la mujer, un adolescente de 17 años. Según trascendió, el joven tendría problemas de consumo y ya había protagonizado episodios conflictivos previos.

jubilada asesinada en capilla del señor Los investigadores también pusieron el foco en registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias forenses. Entre las medidas dispuestas, la Justicia solicitó la extracción de ADN al menor para cotejarlo con rastros biológicos hallados en el cuerpo de la víctima, en particular debajo de sus uñas, lo que podría resultar clave para confirmar o descartar su participación.