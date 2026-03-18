El video del tiroteo que terminó en el asesinato de una jubilada en Lanús

Blanca Elba Fuensalida (73) fue asesinada tras quedar atrapada en una balacera dentro de Villa Diamante, Lanús. El tiroteo quedó grabado por cámaras de la zona.

La jubilada murió al recibir un disparo en la espalda durante un tiroteo en las calles de Lanús.

El tiroteo que terminó con la vida de una jubilada de 73 años, el pasado domingo a la medianoche, quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona. Ocurrió en la localidad de Villa Diamante, Lanús. Blanca Elba Fuensalida, la víctima, se encontraba en su casa cuando fue alcanzada por una bala perdida.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conflicto se originó cuando un grupo de motociclistas, que se encontraban en la plaza San José Obrero, fue increpado por vecinos de la zona debido a los ruidos que generaban a altas horas de la noche. La discusión escaló hasta que uno de los jóvenes extrajo un arma y comenzó a disparar.

El video del tiroteo en Lanús Tal y como muestra la grabación del hecho, algunos vecinos respondieron con más disparos, hasta algunos que estaban lejos del lugar del conflicto, lo que desató una gran balacera en la zona.

jubilada tiroteo Fue en medio de este intercambio de fuego que la jubilada, quien era ajena al altercado, recibió un impacto de bala en la espalda. Dicha herida significó la muerte de Fuensalida a pesar de haber sido trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, recinto donde terminó falleciendo.

Durante el enfrentamiento, los motociclistas dejaron sus vehículos en dicha plaza mientras huían. Se informó que más tarde fueron a buscarlas.