Intento de robo y tiroteo en una joyería de Laferrere: el video de la balacera

Seis delincuentes encapuchados se enfrentaron en un tiroteo con el custodio de una joyería en plena zona comercial de Laferrere, partido de La Matanza.

El tiroteo se produjo en medio de un intento de robo a una joyería de Laferrere.

En una concurrida zona comercial de Gregorio de Laferrere. Alrededor de las 10.30 de este martes, una banda compuesta por al menos seis delincuentes armados y encapuchados perpetró un intento de robo a una joyería. Sin embargo, el plan se frustró cuando el empleado de seguridad apostado en la entrada reaccionó para impedir el ingreso, lo que desató un tiroteo.

Durante el forcejeo, el custodio recibió un culatazo en la cabeza. En medio de la balacera y las detonaciones, un hombre de 86 años que acababa de realizar trámites en una oficina de PAMI cercana fue alcanzado por una bala en la pierna. El anciano fue socorrido por vecinos y trasladado de urgencia a un hospital, donde se informó que quedó fuera de peligro

El video del tiroteo desde la joyería El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad de la joyería, donde se ve claramente la emboscada y los disparos perpetrados de ambas partes del conflicto.

joyeria laferrere